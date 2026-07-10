La festa de la Creu de Barberà, marcada pel mundial: "Avancem la botifarrada perquè la gent pugui veure el futbol"

La Festa Major de la Creu de Barberà donarà el tret de sortida aquest divendres amb un cap de setmana farcit d'activitats que combinaran tradicions, música, gastronomia i propostes familiars. El programa manté l'essència de la celebració, tot i que estarà condicionada per l'activació del nivell IV del Pla Alfa per risc d'incendi, que ha obligat a suspendre totes les activitats amb pirotècnia previstes al programa. Entre els actes afectats hi ha els tradicionals coets d'inici de Festa Major i l'espectacle de cloenda de les Bruixes del Nord.
La gastronomia serà una de les protagonistes de la primera jornada. A partir del vespre, els veïns podran participar en el ja consolidat XV Concurs d'all i oli i el V Concurs de truites de patates, una activitat que ja és marca de la casa, abans d'una botifarrada popular que enguany s'avança mitja hora. L'organització l'ha programada a les 20.30 hores perquè els assistents puguin sopar abans del partit de la selecció espanyola i seguir-lo des de casa sense renunciar a l'ambient de Festa Major. Els qui apostin per quedar-s'hi, la música prendrà el relleu amb el tardeig de DJ DUDUX, la sessió d'Omplepanxes DJS i la nit de festa amb DJ Dan, mentre que la tabalada de Damnatus serà l'encarregada d'escalfar motors pels carrers del barri.
Dissabte serà una jornada especialment intensa, amb activitats des de primera hora del matí. La bicicletada popular, que enguany inclou una visita al Mercat Central, compartirà protagonisme amb propostes esportives, infantils i culturals, com una sessió de defensa personal femenina, contacontes, zumba, una festa de l'escuma, tallers de reciclatge, batxata i una ballada de sardanes. La nit concentrarà alguns dels actes més esperats, amb el sopar popular, el pregó, la música d'Omplepanxes i el tradicional ball de Festa Major.
Les famílies tornaran a ser les protagonistes diumenge. El matí començarà amb la 31a Trobada de Puntaires, una xocolatada popular, una gimcana infantil i el concurs de gossos organitzat amb la Protectora d'Animals de Sabadell. Tampoc hi faltaran la música coral ni el vermut popular abans de les activitats de tarda. Els inflables infantils, una ballada country, el concert de la Banda Municipal de Sabadell i el lliurament de premis dels concursos donaran pas al tram final de la festa, que acabarà amb una cantada d'havaneres, rom cremat.
Divendres 10 de juliol
17.00 h: VII Concurs de dibuix en família
18.00 h: Tastets de Festa al Vinalium Vins i Caves
18.30 h: Tabalada amb Damnatus
19.00 h: Concurs Pilota-Pilota
20.00 h: Coets d'inici de Festa Major (queden cancel·lats)
20.30 h: XV Concurs d'all i oli i V Concurs de truites de patates
20.30 h: Tardeig amb DJ DUDUX
20.30 h: Botifarrada popular (avançada mitja hora)
21.00 h: Omplepanxes DJS
22.45 h: Nit de música amb DJ Dani
Dissabte 11 de juliol
09.00 h: Bicicletada popular (visita al Mercat Central)
10.00 h: Defensa personal femenina
10.30 h: Contacontes amb Laura Coll
11.00 h: Zumba amb Bomo Sport
11.30 h: Animació infantil amb Set de So
12.00 h: Tastets de Festa al Vinalium (vermut)
12.30 h: Festa de l'escuma amb Set de So
17.00 h: Jocs de reciclatge
18.30 h: Taller de batxata
18.30 h: Ballada de sardanes
21.00 h: Sopar de Festa Major
21.00 h: Omplepanxes
22.00 h: Pregó de Festa Major
23.00 h: Ball de Festa Major
Diumenge 12 de juliol
10.00 h: 31a Trobada de Puntaires
10.30 h: Xocolatada popular
11.00 h: Gimcana infantil
12.00 h: Concurs de gossos amb la Protectora d'Animals de Sabadell
12.30 h: Actuació de la Coral Les Cardines
13.30 h: Vermut popular
18.00 h: Inflables infantils
18.30 h: Ballada country
19.00 h: Concert de la Banda Municipal de Sabadell
20.00 h: Lliurament de premis dels concursos de Festa Major
20.30 h: Havaneres
21.30 h: Rom cremat
22.15 h: Fi de festa amb Les Briuxes del Nord.