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La festa de la Creu de Barberà, marcada pel mundial: "Avancem la botifarrada perquè la gent pugui veure el futbol"

Sabadell

L'activació del nivell IV del Pla Alfa per risc d'incendi ha obligat a suspendre totes les activitats amb pirotècnia previstes al programa

  • El XV Concurs d'all i oli i el V Concurs de truites de patates ja són tradició al barri -
Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 17:25
Actualitzat el 10 de juliol de 2026 a les 17:41

La Festa Major de la Creu de Barberà donarà el tret de sortida aquest divendres amb un cap de setmana farcit d'activitats que combinaran tradicions, música, gastronomia i propostes familiars. El programa manté l'essència de la celebració, tot i que estarà condicionada per l'activació del nivell IV del Pla Alfa per risc d'incendi, que ha obligat a suspendre totes les activitats amb pirotècnia previstes al programa. Entre els actes afectats hi ha els tradicionals coets d'inici de Festa Major i l'espectacle de cloenda de les Bruixes del Nord.

La gastronomia serà una de les protagonistes de la primera jornada. A partir del vespre, els veïns podran participar en el ja consolidat XV Concurs d'all i oli i el V Concurs de truites de patates, una activitat que ja és marca de la casa, abans d'una botifarrada popular que enguany s'avança mitja hora. L'organització l'ha programada a les 20.30 hores perquè els assistents puguin sopar abans del partit de la selecció espanyola i seguir-lo des de casa sense renunciar a l'ambient de Festa Major. Els qui apostin per quedar-s'hi, la música prendrà el relleu amb el tardeig de DJ DUDUX, la sessió d'Omplepanxes DJS i la nit de festa amb DJ Dan, mentre que la tabalada de Damnatus serà l'encarregada d'escalfar motors pels carrers del barri.

Dissabte serà una jornada especialment intensa, amb activitats des de primera hora del matí. La bicicletada popular, que enguany inclou una visita al Mercat Central, compartirà protagonisme amb propostes esportives, infantils i culturals, com una sessió de defensa personal femenina, contacontes, zumba, una festa de l'escuma, tallers de reciclatge, batxata i una ballada de sardanes. La nit concentrarà alguns dels actes més esperats, amb el sopar popular, el pregó, la música d'Omplepanxes i el tradicional ball de Festa Major.

Les famílies tornaran a ser les protagonistes diumenge. El matí començarà amb la 31a Trobada de Puntaires, una xocolatada popular, una gimcana infantil i el concurs de gossos organitzat amb la Protectora d'Animals de Sabadell. Tampoc hi faltaran la música coral ni el vermut popular abans de les activitats de tarda. Els inflables infantils, una ballada country, el concert de la Banda Municipal de Sabadell i el lliurament de premis dels concursos donaran pas al tram final de la festa, que acabarà amb una cantada d'havaneres, rom cremat. 

Divendres 10 de juliol

17.00 h: VII Concurs de dibuix en família

18.00 h: Tastets de Festa al Vinalium Vins i Caves

18.30 h: Tabalada amb Damnatus

19.00 h: Concurs Pilota-Pilota

20.00 h: Coets d'inici de Festa Major (queden cancel·lats)

20.30 h: XV Concurs d'all i oli i V Concurs de truites de patates

20.30 h: Tardeig amb DJ DUDUX

20.30 h: Botifarrada popular (avançada mitja hora)

21.00 h: Omplepanxes DJS

22.45 h: Nit de música amb DJ Dani

Dissabte 11 de juliol

09.00 h: Bicicletada popular (visita al Mercat Central)

10.00 h: Defensa personal femenina

10.30 h: Contacontes amb Laura Coll

11.00 h: Zumba amb Bomo Sport

11.30 h: Animació infantil amb Set de So

12.00 h: Tastets de Festa al Vinalium (vermut)

12.30 h: Festa de l'escuma amb Set de So

17.00 h: Jocs de reciclatge

18.30 h: Taller de batxata

18.30 h: Ballada de sardanes

21.00 h: Sopar de Festa Major

21.00 h: Omplepanxes

22.00 h: Pregó de Festa Major

23.00 h: Ball de Festa Major

Diumenge 12 de juliol

10.00 h: 31a Trobada de Puntaires

10.30 h: Xocolatada popular

11.00 h: Gimcana infantil

12.00 h: Concurs de gossos amb la Protectora d'Animals de Sabadell

12.30 h: Actuació de la Coral Les Cardines

13.30 h: Vermut popular

18.00 h: Inflables infantils

18.30 h: Ballada country

19.00 h: Concert de la Banda Municipal de Sabadell

20.00 h: Lliurament de premis dels concursos de Festa Major

20.30 h: Havaneres

21.30 h: Rom cremat

22.15 h: Fi de festa amb Les Briuxes del Nord.

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