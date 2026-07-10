L’incendi de Sentmenat, a un pas d'entrar a la fase de control

L’incendi forestal de Sentmenat es troba a les portes d’entrar en fase de control després de l’evolució favorable registrada durant les darreres hores. Els Bombers de la Generalitat continuen treballant sobre el terreny per consolidar el perímetre i assegurar que el foc es manté completament estabilitzat abans de fer el canvi oficial de fase. Des que va ser declarat estabilitzat, desenes de dotacions continuen desplegades al voltant del perímetre de l’incendi. Les tasques se centren a remullar els punts calents, revisar les zones més sensibles i evitar qualsevol possible revifada de les flames.
Segons fonts dels Bombers, l’incendi evoluciona favorablement i es preveu que en les properes hores pugui passar a fase de control. Tot i això, aquest canvi s’està demorant més del que és habitual per la proximitat del foc a una zona urbana, un fet que obliga els responsables de l’operatiu a actuar amb la màxima prudència abans de donar l’incendi per controlat. Els serveis d’emergència recorden que, malgrat la bona evolució de la situació, les tasques d’extinció continuaran fins que es pugui garantir que el perímetre és totalment segur i no hi ha risc de propagació ni de revifades, especialment a les àrees més properes als habitatges. A part, des de Protecció Civil han informat que el pla INFOCAT passa de la fase d'Emergència a la d'Alerta a causa de "la millora de la situació dels incendis forestals".
Catalunya es troba en un període de simultaneïtat d'incendis repartits pel territori i més d'una quarantena de dotacions treballen per controlar-los del tot. Si bé no hi ha cap incendi forestal actiu, en les darreres hores se n'ha pogut controlar dos i estabilitzar dos més –a part del de Sentmenat–. Així, ara hi ha 25 dotacions treballant en l'incendi forestal de Guimerà, que ha cremat gairebé 200 hectàrees; 14 més en el de Sentmenat i dues, al de Navarcles. Pel que fa als incendis forestals del Pla de Manlleu, Gavà i Carme, es van donar tots per controlats aquest dijous passat després d'hores de feina de centenars d'efectius. Des del cos, recorden la importància de fer cas a les indicacions dels serveis d'emergència i no autoevacuar-se. Aquesta matinada, a Almeria, un incendi forestal ha acabat amb 11 morts que, segons apunten des del govern andalús, haurien decidit marxar del perímetre per una zona no autoritzada.