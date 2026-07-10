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FOTOS | Crema una zona de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer

Sabadell

Dues dotacions dels Bombers treballen en l'incident

  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer -
Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 16:53
Actualitzat el 10 de juliol de 2026 a les 17:01

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer. Segons informen fonts del cos de rescat, l'avís ha saltat a les 16:16 h i s'hi han desplaçat ràpidament dues dotacions d'efectius. La columna de fum generada per la crema de la vegetació és visible des de diverses zones de la ciutat i ha cridat l'atenció d'alguns ciutadans. De moment, es desconeixen les causes de l'inici de la ignició. La Policia Municipal ha desplegat una patrulla per tallar el trànsit de la zona i facilitar les tasques d'intervenció als bombers. En el succés no hi consten ferits i no ha estat necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques

Fotos de Víctor Castillo

  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
  • Incendi de vegetació al costat de la Bassa de Sant Oleguer
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