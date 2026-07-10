Consulta les notes de tall 2026 a les universitats: desbanquen Física i Matemàtiques, la més alta dels últims anys

Les notes de tall universitàries del curs 2026-2027 ja són oficials i deixen un canvi destacat al capdamunt del rànquing. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) registra la nota de tall més alta de Catalunya, amb un 12,972, i desbanca així el doble grau de Física i Matemàtiques, que els darrers anys havia liderat la classificació. A la mateixa UAB, Física i Matemàtiques es queda amb una nota de 12,924, mentre que a la Universitat de Barcelona (UB) arriba al 12,812. En tots tres casos es tracta d'estudis molt exclusius, amb només 20 places disponibles.
Entre els graus amb una oferta superior a les 40 places, el primer lloc continua sent per al grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica de la UPC, amb una nota de 12,694 per a 60 places. El segueixen Medicina a la UB (12,685 per a 200 places), Matemàtiques a la UPC (12,552), Medicina a la UPF (12,534) i el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica més màster en Enginyeria Industrial de la UPC i la UPF (12,508).
Quins són els graus més sol·licitats?
En aquesta primera assignació de places, 48.185 estudiants ja han obtingut plaça universitària, el 80,78% del total de 59.653 sol·licituds presentades. D'aquests, 29.167 (el 60,53%) estudiaran al centre que havien escollit com a primera preferència.
Els estudis més sol·licitats continuen sent els de l'àmbit sanitari. Medicina a la UB ha rebut 1.547 sol·licituds per a només 200 places, seguida d'Odontologia a la UB (1.042 sol·licituds per a 120 places) i Medicina a la UAB (1.013 peticions per a 385 places). També destaquen Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia, Infermeria, Dret, Farmàcia i Arquitectura entre les titulacions amb més demanda.
Entre les novetats d'enguany destaca la primera aplicació de la reserva de l'1% de places per a estudiants en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. La mesura ha permès que 276 alumnes accedeixin a la universitat per aquesta via, mentre que 280 més ho han fet per la quota general gràcies a la seva nota.