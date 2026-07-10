Sabadell frega els 40 ºC en un episodi de calor intensa, però sense batre rècords

Les altes temperatures han tornat a marcar aquesta setmana a Sabadell, amb temperatures que han arribat a fregar els 40 ºC a la ciutat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos durant els darrers dies per calor intensa, en un episodi que s'ha fet especialment feixuc per les nits tropicals. Tal com apunten des de la mateixa organització, des de diumenge passat, dia 5 de juliol, s'ha superat diàriament els 35 ºC de màxima a la ciutat, segons les dades recollides per l'estació automàtica Sabadell - Parc Agrari. El pic d'aquests dies —i rècord del que portem d'any— es va registrar aquest dimecres passat, 8 de juliol, quan el termòmetre oficial va indicar els 39,2 ºC, minuts abans de les 12 h.
Tot i això, la calor registrada a la capital vallesana no ha estat la més elevada des que hi ha registres ni s'ha situat entre els episodis més extrems que ha viscut la ciutat en els darrers anys. Des de l'arribada de l'estació meteorològica, el pic de calor assolit a la capital vallesana data el 28 de juny del 2019, quan es va arribar als 41,3 ºC de temperatura màxima. El rècord històric de la ciutat, d'altra banda, va ser mesurat el 6 de juliol de 1982 a l'Aeròdrom de Sabadell, amb una temperatura de 45 ºC. L'episodi arriba pocs dies després que Sabadell tanqués el segon juny més càlid des que hi ha registres a l'estació automàtica del Meteocat, només superat pel de l'any passat. La temperatura mitjana del mes passat va ser de 24 ºC, confirmant una tendència que els meteoròlegs ja advertien abans de començar l'estiu.
Catalunya sí que bat rècords
Mentre Sabadell ha viscut un episodi de calor intensa però dins dels valors previstos, altres punts del país sí que han fet història. Aquest dimecres, l'Observatori Fabra de Barcelona va registrar 40,9 ºC, un nou rècord absolut de la ciutat. A Vinebre (Ribera d'Ebre) es van assolir 44,1 ºC, mentre que Portbou va registrar la temperatura mínima més alta mai mesurada per la xarxa d'estacions automàtiques del Meteocat, amb 32,5 ºC. Els models meteorològics del Meteocat apunten que els pròxims dies les temperatures continuaran sent elevades, tot i que sense un increment significatiu respecte als valors registrats aquesta setmana. La previsió també manté l'absència de precipitacions, un altre dels trets d'un estiu que continua consolidant-se com a més càlid del que era habitual fa només unes dècades.