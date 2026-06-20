Santi Segalà (Meteocat): "S'espera un estiu més càlid que el dels últims anys"

L'estiu meteorològic ha començat amb força a Sabadell i a la resta del territori. Catalunya viurà entre diumenge i dimarts la primera onada de calor de l'any, un episodi que afectarà especialment les comarques interiors i que arriba després d'un maig marcat per temperatures inusualment elevades per a l'època. "Perquè hi hagi una onada de calor, les temperatures han de superar durant tres dies consecutius el llindar de perill, que varia en funció de cada municipi", explica Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Aquest succés, però, va més enllà d'un episodi puntual.
Les previsions indiquen que la calor intensa no serà una excepció d'uns dies, sinó que "es preveu que els mesos de juliol, agost i setembre tindran temperatures superiors a la mitjana climàtica", una tendència que es repeteix pràcticament sense interrupció des de l'inici de la dècada. "Els tres mesos es presenten per sobre de la mitjana. No és una situació estranya si observem el comportament dels últims estius", assenyala Segalà. A Sabadell, l'episodi també es farà notar, encara que "probablement sense complir els requisits estrictes per considerar-se una onada de calor". El llindar establert pel Meteocat per a la capital vallesana és de 37 graus durant tres dies consecutius i les previsions actuals apunten que "aquest valor podria superar-se puntualment, però no de manera sostinguda".
Si fa uns anys una onada de calor podia considerar-se un fenomen excepcional, ara els meteoròlegs observen una freqüència cada vegada més elevada d'episodis de temperatures extremes. "Cada cop hi ha més ratxes de temperatures màximes i mínimes elevades", resumeix Segalà. En aquest sentit, durant el que queda de juny "hi haurà nits tropicals" amb termòmetres que no baixaran dels 21 ºC durant les hores sense sol i, en alguns casos, podrien superar els 25 ºC. A més, aquesta situació es veurà reforçada per una entrada de pols sahariana "que pot limitar lleugerament les temperatures màximes durant el dia, però contribueix a retenir l'escalfor acumulada i genera nits més càlides", diu.
El comportament del maig ja havia deixat entreveure el que podia arribar. Tot i que la primera quinzena del mes va ser relativament fresca, la segona va registrar una escalada tèrmica molt notable, amb temperatures superiors als 35 graus en alguns sectors del país i les primeres nits tropicals de l'any. Uns registres que, sense arribar als llindars oficials d'avís, van situar el maig entre els més càlids dels últims anys.