Sabadell En Comú Podem reclama millores urgents en el transport interurbà

Sabadell En Comú Podem presentarà al Ple Municipal d’aquest pròxim dilluns 22 de juny una moció per reclamar millores en la xarxa de transport que dona servei a la ciutat. El projecte planteja una revisió de les línies actuals “per adaptar-les a les necessitats de mobilitat dels veïns i veïnes de Sabadell i reforçar la coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat en la definició del futur model de transport públic”, segons ha expressat el regidor i portaveu municipal del grup Joan Mena.
La proposta s'ha donat a conèixer al Centre Cívic de Can Llong aquest divendres; dins del marc de trobades trimestrals que fa la formació als barris per “retre comptes sobre la seva activitat institucional i recollir les demandes dels ciutadans”, com detallava Alejandra Sandoval, regidora i també, portaveu del grup. Per a Sandoval aquestes trobades són "fonamentals per mantenir el contacte amb els veïns i les veïnes dels barris, conèixer les seves necessitats i traslladar-les a la nostra feina institucional".
Un full de ruta per les licitacions
Per la seva banda, Mena va explicar que la moció neix arran de la decisió del Govern de la Generalitat de prorrogar les concessions de les línies d'autobús interurbà existents. Segons Mena, aquesta decisió manté "un disseny de línies que ve de fa cinquanta anys i que ja no respon a la realitat actual de la mobilitat metropolitana".
En aquest sentit, la formació reclama que "la Generalitat presenti un full de ruta per a les noves licitacions i que l'Ajuntament participi activament en la seva definició". Entre les principals propostes, Mena va destacar la necessitat de crear connexions directes amb els polígons industrials de la Riera de Caldes. "Cada dia hi ha al voltant de 6.000 treballadors i treballadores de Sabadell que es desplacen a aquesta zona sense una alternativa ferroviària i, en molts casos, l'única opció és el vehicle privat", va afirmar.
La resta d’objectius de la moció són dotar el districte 7 d’una línia de transport nocturn, incrementar la freqüència de les línies A1 i E1 cap a Barcelona i redefinir el recorregut de la línia C5 perquè connecti directament el barri de Can Llong amb l’Hospital de Terrassa. "Volem que l'autobús interurbà esdevingui una peça més de la xarxa de transport" públic", complementària als ferrocarrils, Rodalies i al transport urbà, i que estigui al servei de les necessitats dels veïns i veïnes del segle XXI", va concloure Mena.