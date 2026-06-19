Consulta el programa de la Festa Major del Poblenou

Tot a punt perquè comenci la FM del barri del Poblenou. El tret de sortida serà fort amb el Petardàs (22:30 h), una disco mòbil i l'elecció de pubilla i míster. Pel que fa a dissabte, a les onze hi haurà la Cercavila d'estiu del gegant Mörth i ja serà el moment de l'activitat estrella: "El Gran Show 2026". Enguany, la proposta cultural i participativa, amb el Col·legi Juan Ramón Jiménez com a escenari, celebrarà el seu quarantè aniversari amb un musical de Disney i tributs a Karol G, Beyoncé, Myke Towers, Marc Anthony, Celia Cruz i molts altres artistes.
Diumenge 21, SMATSA organitzarà una jornada de jocs reciclables, a dos quarts d'una arribarà la màgia amb una vermutada amb el Mag Leo i a les set de la tarda serà el moment del Vespreig amb música en viu. Hi actuarà el grup Talimba. Però més enllà del cap de setmana, el barri continuarà impulsant iniciatives durant els dies següents: celebraran la Revetlla en comunitat i el dia de Sant Joan, els més petits podran gaudir de castells imflables (10 h) i la Festa de l'escuma (13 h). La cosa va de paelles, perquè al Poblanou fan un concurs per decidir quina és la millor del barri i també una paellada popular.
Consulta el programa
Divendres 19 de juny
22:00 Petardàs
22:30 Disco móvil i elecció de pubilla i mister
Dissabte 20 de juny
11:00 Cercavila d'estiu del gegant Mörth
22:00 Obertura de portes
23:00 "Gran Show 2026"
Diumenge 21 de juny
11:30 SMATSA Jocs reciclables
12:30 Vermutada amb el Mag Leo
19:00 Vespreig amb música en viu ambel grup Talimba
Dimarts 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
Dimecres 24 de juny
10:00 Castells Inflables
13:00 Festa de l'escuma
14:00 Concurs de paelles i paellada popular