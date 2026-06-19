Què podreu trobar a la Festa Major d'Els Merinals-Can Gambús?

El programa de l'FM d'Els Merinals-Can Gambús arrenca amb un clam, un missatge clar dirigit al veïnat. "Les possibilitats econòmiques no tenen res a veure amb la viabilitat antigament. Cada vegada se'ns fa més complicat programar actes culturals, que són la festa major". Així i tot, asseguren que volen corregir errors d'anys anteriors i conviden a tota la comunitat a gaudir de les següents activitats.
Les festes començaran amb l'esport com a protagonista gràcies a l'exhibició de petanca del club Arrahona Merinals (17 h), a les sis hi haurà berenar infantil amb pinta cares a la plaça de l'Amor i els Gegants de La Concòrdia passejaran pels carrers del barri a partir de dos quarts de nou del vespre. El pregó, que culminarà amb focs d'artifici, el faran representants del col·legi Arrahona, moment previ a la festa amb 'Cacho a Cacho', un tribut a Estopa a partir de les deu i un DJ per posar el ritme de la nit (23:45 h).
Dissabte al matí, més activitat esportiva a partir de les nou, amb el torneig de futbol sala infantil organitzat pel FS Arrahona Escorial. A les deu serà el torn de la cultura popular amb els trabucaires i l'associació Encultura't. També la plaça de l'Amor acollirà la festa 'Holi' a partir de les onze i la posterior festa de l'escuma amb un inflable aquàtic (12 h).
Per agafar forces es farà un vermut popular amb Dj (14 h), perquè a la tarda tocarà tornar a jugar a futbol sala, aquest cop al Pavelló de l'Oest amb l'AE Marina Pou (16:30 h). Una tarda que serà molt flamenca amb el quadre de ball de sevillanes, l'actuació de la 'bailaora' Divina Cortés i l'espectacle del 'coro rociero Alma Marismeña' des de les sis i fins a quarts de nou de la nit. Una segona jornada que arribarà a la seva fi amb la disco mòbil amb escuma (21 h), el Remember Show (22 h) i a partir de la mitjanit, el DJ 'On and Off'.
Finalment, diumenge començarà amb el torneig de dominó matiner al local social (9 h), l'activitat infantil 'Ecojuga' a les deu i, de nou, l'inflable aquàtic. A les dues, el veïnat es reunirà al Casal Cívic per a celebrar la paellada popular, amb actuació de Marc Anglarill i el ja famós 'Tardeo Techno Flamenco' a partir de les set. Les forques de Can Deu i els focs d'artifici acomiadaran la festa amb flames i llum. (22:30 h).