Montmeló, sota vigilància: el circuit es blinda pel Gran Premi de Fórmula 1

Els Mossos d’Esquadra es mobilitzen per terra i aire davant del Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya. Montmeló acull l’esdeveniment esportiu més gran de tot Espanya: mou més de 300.000 persones en tres dies, fet que suposa un repte per a la mobilitat i la seguretat dins i fora del circuit. “No hi ha cap altre dispositiu igual que aquest”, asseguren des de la policia catalana.
Enguany, un desplegament especial format per més de 600 agents s’ha encarregat de vigilar tots els racons del recinte, que supera les 120 hectàrees —una superfície similar a la del Centre de Sabadell—. Hi ha agents uniformats i de paisà als accessos, les grades, la pelouse, la fan zone i també a les zones restringides per a VIPs, premsa, escuderies i serveis d’emergència. “Ens encarreguem de garantir la seguretat a l’interior i la mobilitat a l’exterior”, explica el sotsinspector i cap de l’oficina de suport de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos, Josep Maria Massip.
El Centre de Coordinació Operativa (CECOR), situat al paddock, és el cor de l’operatiu. Allà, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies locals, Protecció Civil, SEM, Bombers i personal del mateix circuit treballen colze a colze en una sala equipada amb grans pantalles, des d’on es pot veure qualsevol punt del recinte en temps real i en qualsevol moment. “Si alguna cosa no va bé, al segon ja és al CECOR. No deixem res a la improvisació”, expliquen els agents implicats.
Drons i policies de paisà per veure-ho tot
El CECOR rep el senyal en directe de les competicions, de les desenes de càmeres de videovigilància repartides pel circuit i de la unitat de drons de la policia catalana, que vigila des de l’aire. “Som els ulls dels agents allà on no poden arribar”, explicita el cap del servei. Els aparells sobrevolen espais especialment crítics, com ara els accessos al recinte i els aparcaments. En un vol preventiu coincidint amb una prova de MotoGP, els policies dels drons van detectar un lladre robant en un dels aparcaments. “Vam facilitar una descripció de les característiques i la ubicació del sospitós als agents que eren a prop, i el van enxampar in fraganti”, explica.
Els drons són un aliat discret, igual que els agents de paisà, que estan a l’aguait dels lladres a les botigues de la fan zone. Els productes oficials dels pilots i les escuderies són molt cobejats: una gorra de Lewis Hamilton pot costar 50 euros i una samarreta oficial de McLaren de Lando Norris pot arribar als 150 euros. Aquest 2026, el volum de material sostret ha estat inferior al d’anys anteriors: els Mossos han detingut dos autors de furts que havien robat dues carteres i marxandatge d’una botiga. El valor del material sostret ascendeix a 800 euros, segons fonts policials.
Una altra de les funcions dels agents de paisà és controlar els accessos al circuit per detectar possibles casos de revenda d’entrades, una infracció que pot comportar multes de fins a 60.000 euros i la prohibició d’accedir al recinte.
- Agents de paisà s'encarreguen de controlar la fan zone, un dels punts més concorreguts del circuit
- Víctor Castillo
TEDAX i canina, presents a Montmeló
Fa més d’una dècada que Espanya es troba en nivell 4 d’alerta antiterrorista, una realitat que es fa notar en un dels esdeveniments esportius més importants del país i d’Europa. Des de primera hora del matí, abans que el circuit obri les portes, la unitat de Subsol revisa el clavegueram i altres conductes estratègics per descartar qualsevol risc. L’equip dels TEDAX també està preparat davant l’aparició de qualsevol objecte sospitós. “Estem a punt per fer front a qualsevol amenaça que pugui representar un perill per als usuaris”, defensa el sotsintendent Massip.
A pocs metres del CECOR, la unitat canina també espera instruccions. Els gossos poden donar suport a aquesta unitat d’elit en la detecció de possibles artefactes. També estan ensinistrats per localitzar persones desaparegudes i diners, però a Montmeló busquen sobretot drogues en zones molt concorregudes pels aficionats, com la pelouse i les àrees de restauració. Gràcies als agents canins, enguany s’ha aixecat una acta administrativa contra un aficionat per tinença de substàncies estupefaents.
Un repte majúscul per a la mobilitat
El Gran Premi de Fórmula 1 és un dels esdeveniments esportius més importants de l’Estat i d’Europa pel que fa al nombre d’aficionats, fet que obliga el Servei Català de Trànsit a preparar un dispositiu especial per gestionar l’anada i vinguda dels espectadors. Agents dels Mossos d’Esquadra i de les policies municipals de Montmeló, Montornès del Vallès i Parets del Vallès dirigeixen el trànsit a l’AP-7, la C-17 i als principals accessos viaris al circuit, que durant els tres dies de competició s’omplen de cotxes, caravanes i autobusos. Només diumenge, dia de la cursa, 124.870 persones es van desplaçar fins a Montmeló en més de 18.000 vehicles.
Els agents de l’ARRO vigilen que no es produeixin invasions de la pista durant la celebració del Gran Premi i procuren evitar qualsevol tipus d’aglomeració. Un dels moments més crítics és l’Open Track —quan la pista s’obre als amants del motor— i també la sortida del recinte. En aquell moment, milers d’aficionats corren per arribar al seu vehicle o al tren.
“La idea és desallotjar el màxim nombre de persones en el menor temps possible, però sempre amb ordre i seguretat”, expliquen fonts de l’operatiu dels Mossos, que desvien el trànsit pels itineraris adequats per accedir a les autovies i autopistes. “Com cada any, hi ha hagut cues per sortir, però podem dir que no hi ha hagut cap accident. Aquest era l’objectiu”, conclouen.