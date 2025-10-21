ARA A PORTADA

Pepe Martí fa el salt a la Fórmula E amb l'equip CUPRA KIRO

El pilot sabadellenc inicia una nova etapa en la categoria elèctrica després de passar per Fórmula 2 i Fórmula 3

Publicat el 21 d’octubre de 2025 a les 20:55

El pilot sabadellenc Josep Maria 'Pepe' Martí ha estat confirmat com a nou pilot de l'equip CUPRA KIRO per a la propera campanya de la Fórmula E. Després d’una sòlida trajectòria a la FIA Fórmula 2 i Fómula 3, amb victòries i podis com el del passat mes de setembre al GP de Monza amb el seu fins ara equip Campos Racing, Martí inicia una nova etapa professional davant el repte d’adaptar-se al monoplaça elèctric i al calendari internacional de la categoria.

“Estic molt il·lusionat per aquest nou capítol. La Fórmula E representa un desafiament diferent, amb un nivell tècnic i competitiu altíssim. Agraeixo a CUPRA KIRO la confiança dipositada i tinc moltes ganes de començar a treballar amb l’equip per donar el millor de mi des del primer dia”, assegura Martí. L'objectiu del pilot local és consolidar-se entre els millors de la categoria elèctrica.

La temporada començarà amb tests oficials i el calendari inclourà una cita clau a Espanya, fet que reforça el vincle entre el pilot, la marca espanyola i el seu nou equip.

