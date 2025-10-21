ARA A PORTADA
-
El bar de les Termes que recorda el seu passat com a cinema: "Hi havia anat quan sortia de treballar" León Guerrero
-
-
Lluís Matas (Junts) defensa el pacte de govern amb el PSC i traça el seu full de ruta: "Hem de generar oportunitats" Marta Ordóñez
-
-
Unes 200 persones paralitzen la Gran Via per protestar contra la fusió de dues escoles a Ripollet Marc Béjar Permanyer
Pepe Martí fa el salt a la Fórmula E amb l'equip CUPRA KIRO
El pilot sabadellenc inicia una nova etapa en la categoria elèctrica després de passar per Fórmula 2 i Fórmula 3