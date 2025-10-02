Movento inaugura a Castellar del Vallès un nou espai de vehicle d’ocasió

Movento, divisió d'automoció de Moventia, inaugura un nou concessionari dedicat al vehicle d'ocasió a Castellar del Vallès. L'empresa explica en un comunicat que "l'elecció d'aquest municipi, en plena expansió i amb una sòlida projecció de futur, respon a la voluntat de la companyia de reforçar la seva aposta per una mobilitat accessible i sostenible en un escenari estratègic per al desenvolupament econòmic i social de la comarca del Vallès".
L'espai, situat a la carretera de Sabadell, km. 6,4, reuneix una àmplia oferta de vehicles seminous i d'ocasió de marques líders en el mercat com Mercedes-Benz (Movento Stern), Audi i Škoda (Movento Sarsa). Així doncs, amb aquesta inauguració, Movento no sols amplia la seva xarxa d'instal·lacions, sinó que consolida un punt de referència per als clients que busquen confiança, garantia i un servei pròxim i personalitzat. “El vehicle d'ocasió és essencial dins de la nostra estratègia de negoci. Amb aquesta nova obertura ampliem l'oferta de mobilitat amb marques líders i buscant la proximitat amb els nostres clients. Volem donar resposta a un client que busca confiança, garantia i un servei personalitzat, però també alternatives que s'adaptin millor al seu pressupost i necessitats reals d'ús”, explica Santi Colomer Martí, director general de Vehicle d'Ocasió i CaaS de Movento.
Per part seva, Quim Badia, gerent de Movento Stern, ha afirmat que “l'obertura d'aquesta nova concessió suposa un gran pas per consolidar l'oferta de vehicles Mercedes-Benz, oferint alternatives de segona mà i premium, amb totes les garanties Mercedes”, mentre que Jordi Domènech, gerent de Movento Sarsa, ha afegit: “estem molt il·lusionats de poder acostar una àmplia oferta d'ocasió als clients Audi i Škoda, que sota el nostre servei pròxim, els assessorarem en la presa de decisió per adquirir un vehicle seminou en les millors condicions”.
‘Special Days’ amb avantatges exclusius
Coincidint amb la inauguració del nou concessionari, Movento organitza del 2 al 4 d'octubre els Special Days, unes jornades exclusives en les quals els primers 100 clients rebran un xec valorat en 500 euros com a incentiu per adquirir un vehicle, vàlid fins al 31 de desembre d'enguany. A més, també podran accedir a avantatges i condicions especials en vehicles d'ocasió, de gerència, km0 i seminous. Amb aquesta nova obertura, Movento continua reforçant la seva xarxa de concessionaris a Catalunya i reafirma el seu fort posicionament en el sector, on ja representa un total de 19 marques d'automoció a la província de Barcelona, Balears i Madrid.