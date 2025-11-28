Superwagen presenta la nova generació del Volkswagen T-Roc

El concessionari sabadellenc Superwagen va presentar dijous al vespre a Sabadell, en un acte exclusiu, la nova generació del Volkswagen T-Roc, un model clau dins la gamma de la marca, que des del seu llançament, el 2017, ja ha superat les 100.000 unitats venudes a l'Estat.
A l'acte, davant un centenar de persones, es va poder conèixer de primera mà la nova generació del T-Roc, amb un disseny més esportiu, que incorpora noves motoritzacions híbrides que permeten al model obtenir l’etiqueta ECO de la DGT. Aquesta evolució s’emmarca en el procés de renovació global de la gamma de combustió de Volkswagen, que en els darrers dos anys ha actualitzat models com el T-Cross, el Golf, el Tiguan o el Passat, i ha incorporat el nou Tayron, el SUV de set places. "És l'essència del grup Volkswagen –T-Roc–. Un cotxe per al poble, amb la millor qualitat i a un preu molt més assequible", va assegurar Marcos Pedraza, gerent de Superwagen.
Per la seva part, Toni Gil, Lead Manager de Supervagen, va destacar el salt tecnològic del nou model, que qualifica “d’autèntica meravella”. Va explicat que la nova plataforma és la del model Tiguan, i això permet que el vehicle creixi en prestacions i digitalització. “Hem renovat software i hardware, i a més incorpora equipaments que fins ara eren impossibles d’accedir per la plataforma”, va remarcar.
L’acte va comptar, també, amb la participació de Lluís Matas, tinent d’alcaldessa de l'Ajuntament, que va destacar la trajectòria de Superwagen a la ciutat. "Gairebé 60 anys després, continueu generant llocs de treball de qualitat”. Alhora, Matas va posar en valor que la companyia s’ha expandit a la comarca, amb presència a Sant Cugat, sense deixar de liderar la representació de Volkswagen: “Estem molt contents que continueu apostant per Sabadell, per nous models, per la sostenibilitat i per crear ocupació”.