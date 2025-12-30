ARA A PORTADA

La Panera Solidària d’Atendis corona un número com a gran premiat i reparteix 10 àpats en restaurants

La panera compta amb la col·laboració de 110 comerços i empreses locals i catalanes i tenia l'objectiu de recaptar 30.000 euros

Publicat el 30 de desembre de 2025 a les 13:31
Actualitzat el 30 de desembre de 2025 a les 13:32

La Fundació Atendis ha celebrat aquest 30 de desembre la 14a edició de la seva tradicional Panera Solidària “Més que una Panera”, un dels sorteigs solidaris més emblemàtics de Sabadell i que ja s’ha consolidat com una de les paneres més grans de Catalunya. Enguany, el número 04194 ha estat el gran guanyador de la panera principal, valorada en centenars de productes i experiències.

La panera d’Atendis destaca no només per la seva dimensió, sinó també per la qualitat i diversitat dels premis. Entre els més cridaners hi ha un televisor Samsung, un creuer per a dues persones, diverses experiències gastronòmiques i més d’un centenar de productes que s'han pogut veure exposats a l’aparador de Xeviot, al passeig de Manresa de Sabadell.

La panera compta amb la col·laboració de 110 comerços i empreses locals i catalanes: Un 34% formen part de Sabadell Comerç Centre, un 20% són proveïdors d’Atendis i el 46% restant correspon a altres comerços del territori i per a l’edició d’aquest any, Atendis s’havia fixat com a objectiu assolir una recaptació de 30.000 euros amb la venda de 12.000 butlletes. Aquest projecte solidari va néixer el 2012 i, al llarg de les tretze edicions anteriors, ha aconseguit recaptar més de 170.000 euros destinats íntegrament a la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual vinculades a la fundació.

A més del gran premi, Atendis ha sortejat 10 àpats dobles en diferents restaurants de la ciutat i el territori. Els números guanyadors han estat:

Restaurant Suís: 5442

Sandvitxeria SBD: 4921

Mercat Negre: 3385

Can Ferran: 2001

Treinta y Tantos: 5162

Els Tranquils: 2728

Restaurant Cooper: 11390

Restaurant Tros: 5608

Omblepanxes: 8179

Restaurant Ébano: 8044

