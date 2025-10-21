Lluís Matas (Junts) defensa el pacte de govern amb el PSC i traça el seu full de ruta: "Hem de generar oportunitats"

“Una política de servei, de respecte i de resultats que fuig el soroll i la demagògia”. El tinent d’alcaldessa i portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha defensat la feina feta al govern municipal en un acte a la Casa Guasch –seu del Centre Metal·lúrgic i del CIESC–, que ha acollit la conferència Sabadell, Reptes i Oportunitats. Matas ha repassat el present i futur de la ciutat en una defensa del seu paper com a soci del govern municipal.
El juntaire ha defensat la seva aposta per mantenir-se al govern, després que la militància de Junts votés el passat juliol trencar el pacte de govern, subjecte a algunes condicions. Mentrestant, Matas s'ha mantingut ferm en la seva aposta per refer ponts entre l'executiva, presidida per Francesc Baró i el grup municipal. “Els polítics no ens podem quedar asseguts al no pel no, tenim l’obligació d’entendre’ns, d’asseure’ns al voltant d’una taula i arribar a acords”, ha remarcat Matas, que reivindica el pacte de govern entre Junts i PSC com a exemple de col·laboració útil per a Sabadell. "Posar la ciutat per davant és apostar i reforçar el pacte de ciutat", ha sentenciat.
La posada en escena de Matas ha estat també una declaració d'intencions on ha dibuixat el full de ruta que ressegueix el seu grup municipal. Un pla d'acció que es vertebra sobre cinc grans eixos: una ciutat líder i cohesionada, verda i sostenible, neta i segura, amb feina i oportunitats, i participativa i cultural. "Més enllà de la promoció econòmica, Sabadell necessita arromangar-se per afrontar tots aquests reptes de l'habitatge, de la immigració i generar oportunitats", expressava.
Malgrat el to institucional de la jornada, Matas no ha defugit la mirada personal. “Vaig entrar en política des del món de l’emprenedoria, per compromís amb un projecte que entenia la negociació com a eina i la utilitat com a bandera”, explica. I reclama al seu partit “una estratègia més clara i un lideratge més fort”. “Junts ha de ser un partit fiable, amb vocació de govern i de servei a la gent”.
En clau local, el portaveu ha repassat els principals eixos de gestió municipal i ha destacat l’impuls econòmic com una de les prioritats. “Hem d'aconseguir que la gent de Sabadell treballi a Sabadell. Tenim una ubicació privilegiada i un teixit empresarial que ha de créixer amb qualitat i sostenibilitat”, ha afirmat, posant en valor la feina de l’àrea de Dinamització Empresarial i el suport a les pimes i autònoms, que ha considerat “el cor productiu del país”. Les dades ho corroboren: les pimes representen el 99’98% del teixit empresarial català, generen el 68’2% de l’ocupació del sector privat, i aporten el 61’4% de l’economia catalana, segons dades de Pimec.
La mirada en la modernització dels polígons
El tinent d’alcaldessa ha assegurat que “Sabadell està fent els deures” en matèria de promoció econòmica i desenvolupament urbà, i ha reclamat que altres administracions “també els facin”. Sobre l’aeroport de Sabadell, Matas ha tornat a reclamar a la Generalitat, al Ministeri d’Indústria i a AENA l’impuls d’un nou pla director que permeti “doblar el nombre d’empreses instal·lades i consolidar l’aeroport com un autèntic pol d’activitat econòmica i tecnològica”.
En la seva intervenció, ha subratllat també el compromís de l’Ajuntament amb la modernització dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la ciutat, especialment el del Sud-Oest, amb les inversions iniciades al Portal Sud, el de Can Roqueta, “del qual s’ha creat un grup de treball perquè segueixi sent un PAE de primera”, i el del Ripoll, que ha qualificat com “una gran oportunitat per créixer en una economia sostenible i del coneixement, en un entorn privilegiat”.
Matas ha anunciat que aquest treball culminarà amb l’elaboració del primer Pla Director dels PAE de Sabadell, un document que definirà “quin model de polígons volem i quines inversions cal afrontar”. El portaveu de Junts ha insistit que cal “veure els polígons com una part de la ciutat i no com illes allunyades”, i ha reclamat més manteniment, neteja, seguretat, enllumenat i mobilitat.
- Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell i tinent d`alcaldessa
- JUANMA PELÁEZ
El tinent d’alcaldessa ha situat altres projectes estratègics sobre la taula, com la nova Escola de Restauració Sallarès Deu, el futur Campus de la Vida i la Salut a l’Artextil —en col·laboració amb la UAB i l’ESDI—, o el rellançament de l’Eix Macià amb noves propostes comercials i de serveis. També ha destacat la transformació del centre de la ciutat, que “guanyarà espai per als vianants i esdevindrà encara més atractiu” gràcies a la millora de l’entorn i la creació del nou aparcament.
En l’àmbit urbanístic, subratlla la importància del turisme industrial i cultural, amb la recent creació de l’Oficina de Turisme a la Casa Duran i la incorporació de Sabadell a la xarxa XATIC. “Ho fem amb orgull del que hem estat i del que som”, assegura. Alhora reivindica la Ronda Nord com a projecte clau per reduir el trànsit i avançar cap a una ciutat “més neta i competitiva”.
Pel que fa a l’habitatge, Matas admet que “és el principal repte que tenim com a societat”. Recorda que Sabadell és la segona ciutat de Catalunya amb més parc públic, però demana més esforços i col·laboració amb el sector privat: “Si tenim sòl, parlem-ne amb ells”.
Un altre punt central del seu discurs és la immigració, sobre la qual adverteix dels "perills del discurs xenòfob", com es va viure recentment a la zona sud de Sabadell. “Em preocupa que es vinculi immigració amb delinqüència. Deshumanitzar i mentir està malament, i ho sap tothom”, diu, en un dard directe contra els partits d'extrema dreta. “Necessitem immigració per cobrir necessitats del mercat laboral, però cal més despesa social i millors serveis per mantenir la cohesió”. En aquest sentit, recorda que “el 19% dels afiliats a la Seguretat Social a Catalunya són estrangers” i aposta per mecanismes com la contractació en origen per respondre a la demanda laboral sense desequilibris socials. També alerta sobre la precarietat: “El problema no és la manca de mà d’obra, sinó els salaris baixos que no permeten pagar un habitatge digne”.
Matas també defensa un catalanisme obert i constructiu: “Una nació forta, culta i cívica, orgullosa de la seva llengua, que ha de ser pont de diàleg i mai una imposició”. Pel que fa a la llengua, el tinent d’alcaldessa ha reafirmat el compromís del seu grup amb la promoció del català i ha recordat que “fer créixer el seu ús social és un dels grans reptes de ciutat”. Però adverteix: “Fins que el president Puigdemont no pugui tornar a Catalunya, no hi haurà normalitat política”.
El portaveu de Junts ha rendit comptes del seu paper a l'executiu de Farrés en una sala plena de gom a gom, acompanyat per entitats econòmiques i socials de la ciutat. Entre d'altres, han estat presents Alícia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic; Raül Pont, de Cafès Pont; Pere Mañero, de Construccions Mañero; Josep Maria Manyosa, de la Fundació Caixa Sabadell 1859; Esteve Gené, president del Gremi de Fabricants; Aleix Ribell, de We Run; El Gran Germán; Rosvi Moix, de TIMSA; Josep Lluís Llusià, president del Cercle Sabadellès 1856; Gerard Ribot, de Next Arquitectura; Joan Madaula, de CIPO, i Paco López, de TUS.