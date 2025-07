La militància de Junts vota sortir del Govern de Sabadell si no renegocia el pacte amb el PSC

Junts vota per sortir del Govern de Sabadell a la tardor si no hi ha un "canvi real de rumb" en l'executiu de Marta Farrés i Lluís Matas. La militància ha avalat l'ultimàtum plantejat per l'executiva local en una consulta celebrada aquest dilluns al Casal Pere Quart. La votació ha estat envoltada d'acusacions de frau per part del sector de Matas.

Segons ha sabut el Diari, un 80% dels afiliats presents en l'assamblea ha votat 'sí' a renegociar el pacte amb el PSC i impulsar un projecte de ciutat "més just, catalanista i al servei dels sabadellencs" abans del 30 d'octubre. Si això no passa, l'executiva es reserva el dret de demanar als dos regidors de Junts, Lluís Matas i Katia Botta, que surtin del Govern.

L'executiva es podrà pronunciar sobre la continuïtat de Junts al Govern en uns mesos. De totes maneres, la decisió no depèn del partit: la llei electoral estableix que l’acta del regidor és personal i intransferible, és a dir, pertany a la persona escollida en les eleccions, no a un partit o a unes sigles. Matas i Botta podrien continuar com a electes del ple municipal i membres del Govern tot i haver trencat amb Junts, com ja han manifestat els electes.

Una assemblea amb 45 militants

45 militants han assistit a la votació. 36 han votat a favor, vuit en contra i un en blanc. Més de la meitat dels afiliats no ha participat. Entre aquests, hi ha una dotzena de membres del partit pròxims a Matas ha rebutjat assistir a l'assemblea després de detectar "presumptes irregularitats" en el procediment.

L'assemblea ha evidenciat la trencadissa interna a les files de Junts. La corrent majoritària, liderada per Francesc Baró, defensa sortir del govern amb el PSC i passar a l'oposició. En canvi, l'ala del portaveu de Junts, Lluís Matas, vol continuar fins al 2027 per "culminar l'obra de Govern".