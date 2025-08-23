Empat entre CE Sabadell i UD Ibiza en l'últim partit de pretemporada

El Centre d'Esports ha tancat la pretemporada amb un empat davant de la UD Ibiza (1-1). Els de Ferran Costa, en el partit de presentació a la Nova Creu Alta, s'han avançat en el primer temps amb una diana de Rodrigo Escudero, però han vist com els eivissencs han igualat el duel en el segon temps. Bones sensacions, especialment en la mitja hora inicial, d'un Sabadell que arrenca la lliga el pròxim dissabte.
D'entrada, Costa ha presentat un onze molt titular, amb algunes novetats respecte a les últimes alineacions. Sergi Segura ha sortit d'inici al carril esquerrà, amb David Astals en el dretà. En atac, Miguelete ha acompanyat Rodrigo Escudero i Joel Priego. S'han quedat fora de la convocatòria Ton Ripoll, carregat físicament, i Jan Molina que continua amb molèsties.
Des de l'inici el partit ha tingut una intensitat alta. Ha sortit millor l'Ibiza que ha avisat en els primers instants amb un xut desviat des de la frontal de Bebé. També Sofiane, a l'esquena de la defensa, ha fet mal en diverses accions. A poc a poc, el Centre d'Esports ha anat agafant el ritme del duel i ha començat a tenir més possessió i també a fer mal entre línies amb Miguelete com a gran actiu en atac. La més clara l'ha generat precisament l'andalús que ha deixat Rodrigo Escudero sol davant del porter, però la rematada l'ha aturat Ramon Juan en l'u contra u.
En l'acció posterior, precisament Escudero ha estat l'encarregat de transformar un penal comès sobre el mateix davanter en un córner. En els minuts posteriors, de nou la connexió Miguelete - Escudero ha tornat a treure rèdit en una transició de Juan ha salvat el segon del de Simancas en un tram de gran joc arlequinat. Això ha provocat moviment a la banqueta eivissenc. A Paco Jémez no li ha tremolat el pols per fer una quàdruple substitució a la mitja hora de joc. Ha millorat l'equip visitant amb els canvis i Bebé o Ernesto Gómez han posat a prova un segur Fuoli sota pals, abans del descans.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut. L'Ibiza ha tingut la primera gran ocasió del segon temps amb un xut des de l'interior de l'àrea que s'ha trobat amb el travesser. El Sabadell, ben plantat a camp propi, també ha començat a amenaçar en contraatacs. En un d'ells, Urri ha deixat sol davant del porter Miguelete, però l'intent de vaselina del de Jerez l'ha tornat a salvar Ramon Juan. Poc després, l'àrbitre ha anul·lat un gol als visitants per fora de joc. A l'hora de partit, Ferran Costa ha començat a moure la banqueta amb l'entrada de Coscia, Rubén Martínez i López-Pinto per Escudero, Priego i Miguelete.
En una contra, pocs minuts després, Bebé ha igualat el duel amb un potent xut creuat després d'una bona conducció de Fede Vico. L'empat no ha canviat el guió, amb un Ibiza més dominador i un Centre d'Esports ben posicionat i buscant les transicions després de recuperar. Encarant el tram final, Sergio Cortés ha substituït Urri. En els últims minuts, sense grans ocasions a cap de les porteries, el duel ha anat morint fins al xiulet final. Tanca la pretemporada invicte el Sabadell, amb quatre victòries i quatre empats, i arribarà a l'inici de lliga amb bones sensacions, però encara molt marge de millora.