CE Sabadell

Torna el derbi vallesà a la Copa Catalunya

El CE Sabadell es veurà les cares amb el Terrassa després dels tres duels la temporada passada

  • El CES celebrant un gol a Ripollet -
Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 13:09
Actualitzat el 23 de desembre de 2025 a les 13:11

Torna el derbi vallesà: ho farà en la disputa dels quarts de final de la Copa Catalunya. Sabadell i Terrassa es tornaran a veure les cares després de la temporada passada, on es van enfrontar fins a tres vegades amb una de cada pels arlequinats. Els egarencs s'han classificat derrotant per 0-2 la FE Grama.

Els de Ferran Costa, segons a la lliga, venen de véncer primer el Ripollet i a vuitens el Cornellà a domicili, no sense dificultats. La darrera eliminatòria, de fet, va marxar als penals amb l'1-1 de Quim Utgés 'in extremis' i la victòria arlequinada es va segellar des dels onze metres.

La competició ha estat una oportunitat per donar minuts a joves promeses com els juvenils Fran Rivera, Alonso Zamora o Ethan Tafara, com també alguns jugadors del filial. 

 

 

