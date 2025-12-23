ARA A PORTADA

El capità del CE Sabadell, primera baixa confirmada del mercat d'hivern

Sergio Cortés deixa la disciplina arlequinada buscant més minuts en el segon tram de competició

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 19:33
Actualitzat el 23 de desembre de 2025 a les 19:35

El mercat d'hivern arrenca amb força a la Nova Creu Alta. Tres dies després d'acabar l'últim partit de l'any, el Centre d'Esports ha anunciat la baixa del capità, Sergio Cortés. El migcampista i capità de l'equip, curiosament, va ser l'autor del segon gol davant de l'Atlético Madrileño: un córner que es va acabar convertint en un gol olímpic davant la incredulitat de la defensa matalassera.

Cortés va arribar al club com a primera peça del projecte de Lucas Viale per a buscar el retorn a Primera Federació i des de l'inici va ser una peça clau amb molts minuts i, sobretot, gols. La temporada passada va ser el màxima golejador de l'equip en lliga amb onze dianes. Enguany, malgrat que la pèrdua de protagonisme era evident, havia marcat tres gols, dos en lliga i un a la Copa Catalunya. El granollerí deixa la disciplina arlequinada després de disputar 57 partits en un any i mig molt intens i allibera una fitxa sènior.

Buscarà un rol mésprotagonista en el segon tram de competició el ja excapità arlequinat que, segons informacions del periodista Ángel García, podria recalar al Sant Andreu o al Terrassa, rival a la Copa Catalunya en les pròximes setmanes.

