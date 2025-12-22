Cara i creu pels séniors del CNS Vòlei: el masculí es retroba amb el triomf a Superlliga 2

El sènior masculí de Superlliga2 del CN Sabadell es va retrobar amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. L’equip dirigit per Adrià Jiménez va millorar el seu joc respecte als darrers partits i va obtenir 2 punts al guanyar per 3-2 (25-18/25-22/23-25/18-25/15-10) al Balàfia Vòlei de Lleida. Els sabadellencs van tirar endavant els dos primers sets, no sense dificultats, basant-se en una bona recepció. Però en el tercer i quart set, es van relaxar i això va permetre que els lleidatans empatessin el partit. Els blanc-i-blaus ho van rematar al tie-break. Tornant a treure el seu caràcter i amb el suport de la grada, van segellar el triomf per 15-10. En el joc sabadellenc van destacar Aleix Bernia i Oriol Buxó, amb 17 punts, i Oriol Nadal, amb 15.
Per la seva banda, el sènior femení de Primera Nacional va perdre contra el CV Vall d'Hebron per 3-0 (31-29/25-23/25-18), en un partit on l'equip dirigit per Narcís Godoy es va presentar amb algunes baixes. En el primer set, les sabadellenques van anar per davant en el marcador durant tot el set, però al final, les blanc-i-blaves no van saber tancar el set i el van perdre per 31-29. En el segon set, les barcelonines van anar per davant, amb un avantatge curt però suficient per guanyar el set per 25-23. En el darrer set, les locals van agafar avantatge de 5 punts a l'inici i van mantenir-la i ampliar-la fins al final. Amb aquesta derrota, sumat a la victòria del CV Esplugues, l'equip acaba l'any en segona posició de la lliga.
Per acabar, el sènior masculí de Primera Nacional va disputar un gran partit davant el CV Soller, tot i perdre per 2-3 (25-27/24-26/25-23/25-19/13-15). L’equip entrenat per Sebas Zunino ho va donar tot a la pista i després de perdre els dos primers sets per la mínima, va remuntar, guanyant el 3r i el 4t i forçant el tie-break. En el 5è set, l’equip mallorquí va estar més encertat al final del set, per endur-se el duel.