El Sergio Ortega i el Pau García són família, però no de sang. El seu sorprenent vincle és l'arrelament al Club Petanca Arrahona Merinals, nascut el 1984. Els joves passen hores i hores a la pista practicant un esport popularment conegut per entretenir la gent gran o jugar-hi a platges i parcs. Fa anys que entitats com aquesta lluiten per trencar amb l'estereotip i demostrar que la petanca és una opció vàlida per a totes les edats, a més de tenir molts matisos competitius, sovint desconeguts.
"És molt més que llençar boles rodones, hi ha molts clubs federats a Catalunya com nosaltres. Actualment som més de 140 socis", explica Ortega, que n'és el president. Amb la possibilitat de competir des dels vuit anys fins que el cos aguanti, es tracta d'una pràctica reglada i exigent.
De fet, el club sabadellenc va organitzar recentment la fase final del Campionat de Catalunya de dupletes i la fase prèvia del Campionat d'Espanya, acollint més de 200 participants en el camp de terra de Can Rull. "Les boles han de ser homologades i anem uniformats amb l'escut, que incorpora la bandera de Sabadell. Hem modernitzat les nostres instal·lacions amb graderia, gespa i leds", treu pit el president. Alguns dels seus equips participen a la Lliga Provincial de Barcelona.
Tant el Sergio com el Pau van començar en aquest món gràcies als seus avis i estan convençuts que qui ho prova, ja no para. "Hi ha bon rotllo, competició i tothom es pot superar i passar-ho bé", prometen.
Deixar pas a les noves generacions: un president amb 21 anys
Amb només 18 anys, el Sergio ja formava part de la junta directiva, i als 21 es va convertir en el màxim exponent de l'Arrahona Merinals, rellevant l'Antonio Cuesta. "Ell em va fer confiança i em va inspirar. Tenia totes les mirades posades a sobre, però estic molt content perquè hem pogut dur a terme molts projectes per fer créixer el club".
Ortega fa una crida a donar oportunitats als joves, tot i que de vegades costi fer el pas, perquè poden aportar nous punts de vista. Des de la seva arribada a la directiva, ha apostat per enfortir els llaços entre el club i la ciutat. "Estem molt units al barri, jo soc d'aquí de tota la vida", s'emociona. "Hem creat l'Open Ciutat de Sabadell, a més d'organitzar altres campionats i també potenciem la petanca femenina", que, assegura, té encara menys visibilitat al territori. "Fins i tot ha vingut l'alcaldessa i els regidors a jugar"!
Actualment, el sabadellenc compagina les seves funcions institucionals amb el joc, un repte que el motiva tot i les complicacions d'agenda. “De moment ho vaig combinant bé, puc estar una mica a les dues bandes. Hi ha moments molt especials, com entregar medalles a companys com el Pau, que són família".
Un terrassenc amb l'Arrahona Merinals
García, que jugava a la petanca des dels set anys al parc de Can Trias, s'ha convertit en tota una figura al CP Arrahona. El terrassenc compagina les boles amb el futbol i, a més, fa d'entrenador, tot plegat, vinculat a tres entitats diferents. Conclusió? Un no parar d'entrenaments.
Quan va arribar al club, el Sergio va detectar el seu potencial i el va animar a federar-se. "Els meus amics reien i se sorprenien perquè em deien que és un esport d'avis. Quan els vaig portar aquí van veure que no és així", bromeja el Pau que ha transmès aquesta passió a les persones del seu cercle. "Ens hem sorprès de la mà de gent que participa dels campionats", relaten els seus pares.
Però el camí fins a arribar al màxim nivell no ha estat pas fàcil. “Vaig començar a competir fa un parell d'anys. El primer cop em van eliminar el mateix dia, però vaig prometre portar els Merinals a un campionat d’Espanya. L'any passat, sense gaire expectatives, vaig aconseguir classificar-me", recorda l'esportista, que inicia la seva etapa com a sub-23 amb ambició.
"La clau és no posar-te nerviós, tenir confiança en tu i estar segur del que fas. Cada llançament requereix molta precisió”, explica el jove. Un dels moments més feliços de la seva trajectòria va ser l'or al campionat d'Espanya per Comunitats. “Em van convocar amb quinze jugadors i finalment vam quedar-nos sis com a representants la Selecció Catalana a Santa Susana". Un torneig que li va donar l'oportunitat de conèixer petanquistes de tot el territori i, en definitiva, una experiència que mai oblidarà. Els testimonis del Sergio i el Pau desmunten qualsevol tòpic respecte a la petanca i reivindiquen la bona salut d'aquest esport a la ciutat.