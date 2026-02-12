El bosc de Can Deu, un dels punts més afectats pel vendaval

Sabadell està vivint un dels episodis de vent més destacables de les dues darreres dècades i està deixant imatges d'incidents notables. El vendaval d'aquest dijous està provocant desenes d'incidències arreu de la ciutat i un dels punts que més afectats s'han vist ha estat el bosc de Can Deu. La situació a la zona ha estat complicada des de primera hora del matí, quan han caigut els primers arbres per les ratxes de vent que han fregat els 90 km/h, segons les dades oficials del Servei Meteorològic de Catalunya. De moment, però, la caiguda d'arbres –ni cap incident– ha provocat ferits a la ciutat.
Des de Protecció Civil i l'Ajuntament de Sabadell, ja van recomanar des que es va emetre l'alerta de perill de vent que s'evitessin les zones boscoses. Per aquest motiu, el bosc de Can Deu ha estat desèrtic durant tot el matí i no hi ha hagut el trànsit habitual –tot i que fa setmanes que no s'hi pot accedir per les restriccions establertes per la pesta porcina africana–. Des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, propietaris del bosc de Can Deu, han assegurat que avui no podran fer declaracions al respecte a causa de la restricció de l'accés, tot i que aquest divendres faran balanç de la situació.
12 anys de la catàstrofe del bosc de Can Deu
Un fet semblant va succeir el desembre del 2014, tot i que amb unes afectacions extremadament més crítiques, durant un dels episodis meteorològics més devastadors que es recorden al Vallès Occidental. Les fortes ventades, amb ratxes que van superar els 101 km/h, van arrasar el bosc de Can Deu i van tombar prop de 45.000 arbres al voltant de la Masia d’Espai Natura. El temporal, que va entrar a Sabadell des de la serralada prelitoral per Sant Llorenç amb una direcció poc habitual, es va trobar amb un terreny ja afeblit per les pluges intenses de les setmanes prèvies.
El resultat van ser arrels arrencades, grans extensions de bosc convertides en clarianes i un impacte paisatgístic i ambiental que va colpir la ciutat. A la ciutat no es van lamentar víctimes, però a Terrassa dues persones van perdre la vida per la caiguda d’un mur. La recuperació no va ser immediata. Un cop retirades tones de fusta i restes vegetals, es va apostar per combinar la regeneració natural amb accions de replantació d'un total de 5.500 arbres. Més d'una dècada després, el bosc presenta un nou aspecte diferent del que era aleshores.
Fotos de David Chao