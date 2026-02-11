ARA A PORTADA
Màxima precaució: avís de perill molt alt per ventades aquest dijous a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
Oliu beneeix l’arribada d’Armengol per liderar la “transformació tecnològica” del Banc Sabadell Manel Camps
L'educació, en vaga a Sabadell: "La sensació a l'escola és frustrant. No arribem a tot" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Endesa dobla la capacitat d’un centre de transformació per millorar la xarxa
L’actuació permetrà que la xarxa sigui més robusta i estigui preparada per a la demanda futura