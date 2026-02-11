ARA A PORTADA

Endesa dobla la capacitat d’un centre de transformació per millorar la xarxa

L’actuació permetrà que la xarxa sigui més robusta i estigui preparada per a la demanda futura

  • Obres d’Endesa al carrer de Narcís Giralt -
Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 18:47

La companyia elèctrica Endesa està duent a terme obres de millora de la xarxa a un tram del barri del Centre. Concretament, fonts de l’empresa expliquen que s’està estenent una rasa de 110 metres per doblar la tensió d’un centre de transformació del carrer de Narcís Giralt, que passarà d’11 a 25 kV.  La inversió és d’uns 65.000 euros.

Aquesta actuació permetrà esponjar més la xarxa, de manera que sigui més robusta i estigui preparada per a donar servei a tota la demanda. Endesa remarca que actuacions com aquesta tenen un triple objectiu: assumir el creixement vegetatiu de la zona; donar resposta a nous subministraments que hi pugui haver en un futur i absorbir les puntes de consum que hi ha en els mesos d’hivern i estiu especialment en temes de climatització. A part del transformador, les obres també contemplen la renovació d’altres elements de la infraestructura.

En els darrers mesos, Endesa ha dut a terme altres actuacions de millora de la xarxa elèctrica de Sabadell.  Per exemple, al polígon Gràcia sud, on la companyia va invertir uns 80.000 euros. Entre els carrers de Joanot Martorell, Ramon Llull i la plaça de Ramon Llull es va renovar un tram de l’ínia subterrània a 25 kV, intervenció que va permetre habilitar una anella elèctrica –enllaçar infraestructures distants –en aquest cas, dos centres de transformació–, de manera que, en cas d’alguna incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives.

