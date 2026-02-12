Queralt Castellet acaba desena en els seus sisens Jocs Olímpics

Fins aquí l'aventura de Queralt Castellet en els seus sisens Jocs Olímpics d'hivern, a Milano Cortina d'Ampezzo 2026. Amb un regust agredolç, la sabadellenca no ha pogut planxar al seu nivell cap de les tres rondes de la final de l'snowboard halfpipe. Finalment, ha estat desena, a un lloc del diploma, amb una puntuació aconseguida en l'última baixada de 33.50 punts.
L'inici ha estat complicat per a Castellet, també per l'estat del halfpipe, força malmès pel temporal i que ha estat un hàndicap en les puntuacions i baixades de totes les competidores, que s'han deixat molts punts en caigudes inesperades. Una d'elles, de la rider sabadellenca, que ha tocat terra en el segon truc i ha aconseguit únicament 4.75 punts en una actuació, lògicament, condicionada per aquesta errada. A la segona baixada ha planxat una bona ronda a grans trets, però en un dels trucs s'ha ajudat de la mà per no caure i s'ha vist molt penalitzada, amb una puntuació final de 24.00 punts que l'ha fet pujar de la dotzena posició, última en la final, fins a la novena.
Tot a una carta en la tercera ronda, que ha tornat a ser molt complicada. La sabadellenca ha entrat al mig tub amb algunes dificultats per planxar el primer salt i, tot i que s'ha refet, ha acabat caient en l'últim truc i només ha pogut millorar la puntuació fins als 33.50 punts, col·locant-se momentàniament en l'última posició de diploma, vuitena. Finalment, s'ha hagut de conformar amb la desena posició. El podi finalment l'han completat la japonesa Mitsuki Ono, tercera amb 85.00, l'estatunidenca i campiona doble campiona olímpica, Chloe Kim, ha estat plata amb 88.00, i la jove coreana de disset anys Choi Gaon, amb una gran tercera baixada, s'ha penjat l'or amb una puntuació de 90.25. Un balanç agredolç per a la sabadellenca que tanca la seva sisena participació, vint anys després de la primera, amb una nova final.