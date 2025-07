Els dos regidors de Junts, Lluís Matas i Katia Botta, volen continuar en el govern de Sabadell. “La coalició PSC-Junts s’ha de mantenir. Complim amb el que ens vam comprometre i governem per a tota la ciutat”, assegura el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, després de la convocatòria d'una consulta per trencar la coalició de govern.

El portaveu de Junts defensa la “feina feta” i reivindica governar quatre anys, no dos, per “culminar l’obra de govern” pactada entre socialistes i juntaires el 2023. Segons l’informe de seguiment elaborat pel grup municipal, un 75% de l’acord El Sabadell del Sí s’havia executat a 1 de juny de 2025. El 25% restant no s’ha iniciat o està en execució i s’ha d’acabar abans del 2027.

Què s’ha fet fins ara?

Col·laboració amb les entitats

L’entesa entre l’Ajuntament i els agents socials i les entitats empresarials és un dels mèrits més destacats en l’expedient de Matas. “Hem treballat per tenir una relació més fluïda i directa i per tenir una autèntica col·laboració publicoprivada”, defensa.

Persones destacades de les entitats econòmiques coincideixen. “Estem molt satisfets de la nostra relació institucional amb en Lluís Matas. Ha estat proper, compromés i sempre que l’hem trucat ha estat sensible a les nostres propostes”, afirma el president del Gremi de Fabricants, Esteve Gené.

Matas, en primer pla, als premis Floc de Llana del Gremi de Fabricants d`enguany

Juanma Peláez

“Ja vam notar un canvi al 2019 i, des de 2023, hem vist que el diàleg ha anat a més. El Lluís ha sumat, no ha restat”, argumenta Alícia Bosch (CIESC). “La relació és més propera i accessible amb Matas, com amb tot el govern”, opina Ramon Alberich (Cambra de Comerç).

Encara pel que a l’àmbit empresarial, Matas ha posat les bases de la nova planificació urbanística per posar més empreses a l’entorn del Ripoll, el punt amb més degradació i naus abandonades de la ciutat.

Projecció turística

En clau turística, la regidoria de Botta ha inaugurat l’Oficina de Turisme a la Casa Duran i ha consolidat el festival de cultura japonesa Sakura Matsuri.L’Ajuntament també ha incrementat la inversió del Nadal, un projecte que Matas ha fet seu i veu com una palanca per captar visitants. “Hem impulsat el turisme cultural, esportiu i de negocis”, defensa.

El passeig de la plaça Major, ple per Nadal (arxiu)

Juanma Peláez

Promoció del català al comerç

Un dels objectius del pacte El Sabadell del Sí era la promoció del català, que no passa pel seu millor moment ni a Sabadell ni al conjunt del país. Matas, que és president del Consorci de Normalització Lingüística a Sabadell, ha establert acords en l’àmbit empresarial i comercial, que preveu mesures com un servei d’assessorament lingüístic gratuït als comerciants. L’última adhesió a la campanya ha estat Sabadell Comerç Centre aquesta mateixa setmana. “Valoro molt l’esforç del Govern perquè no es perdi el català al comerç. Tot el que sigui aprendre i divulgar la llengua és bo”, exposa la presidenta de l’entitat, Eva Fernàndez.

Què queda pendent?

Grans projectes de ciutat

El balanç de Matas també grisos. Entre les actuacions pendents, pactades entre PSC i Junts, hi ha problemes que afecten el dia a dia dels veïns, com l’ampliació del parc d’habitatge social i el reforç del transport públic. El govern de coalició encara ha d’avançar, i molt, en grans projectes de ciutat, que depenen tant de l’Ajuntament com de la Generalitat o de tercers. Per exemple, encara no hi ha una data per a les obres del Campus de Ciències de la Vida i de la Salut a l’Artèxtil ni per al Sabadell Centre de Cultura. “Són grans projectes que necessiten l’acord entre administracions i temps, però estem avançant. Són part del nostre model de ciutat”, argumenta Matas.

Recreació de la futura escola d'infermeria de l'Artèxtil de Sabadell

UAB/Departament de Recerca i Universitats

Polígons i internacionalització

El sector empresarial està pendent d’un pla director de polígons industrials que depèn de l’àrea de Matas i que serveixi per a dinamitzar l’economia de la ciutat. Actualment, un 20% de les naus estan buides, segons l’Ajuntament de Sabadell. En els últims anys, l’ocupació ha millorat sensiblement (un 75% el 2021).

Encara pel que fa als polígons, falta connectar el Portal Sud amb el Sud-oest. “La fase 2 de les obres ja ha començat i inaugurarem el nou enllaç l’any 2026”, recorda Matas, que considera que la connexió serà “clau per modernitzar els polígons d’activitat econòmica i atreure empreses”.

Un avió creuant per sobre del Portal Sud de Sabadell

ACN

Per garantir el creixement econòmic, falta una estratègia clara d’internacionalització de la marca Sabadell i la creació d’una agència formada per agents públics i privats. “Necessitem passar de les paraules als fets abans que culmini aquest mandat”, coincideixen diverses entitats empresarials consultades pel Diari.

Espais per aprendre la llengua

I tornant a la qüestió de la llengua, a finals de 2024, hi havia més de 200 persones nouvingudes en llistes d’espera per a accedir a un curs de català del Centre de Normalització Lingüística. Matas, com a president local de l’ens, ha previst cedir més espais a la Generalitat, però falta que el Govern català prevegui més docents per impartir les classes. “Tenim feina per fer, ja hem posat les bases i ens queda arribar fins al final. Per què hem de sortir ara del Govern? Volem que tot quedi en paper mullat?”, es pregunta Matas. Una quüestió que haurà de respondre la militància el pròxim dilluns.