Junts convoca una consulta per decidir si marxa del govern de Sabadell

La militància de Junts per Sabadell, integrada per un centenar d’afiliats, decidirà en una consulta si ha de trencar amb el PSC i sortir del Govern, segons ha pogut saber el Diari. Els dos regidors juntaires van entrar en l’executiu de Marta Farrés la tardor de 2023: des d’aleshores, Lluís Matas és el cinquè tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat i Katia Botta exerceix de regidora de Turisme i Projecció de Ciutat.

El moviment es produeix a dos anys de les eleccions municipals i consolida una guerra oberta dins de la militància de Junts: el president del partit, Francesc Baró, i la majoria de l’executiva volen trencar amb el Govern perquè no han vist mai el pacte PSC-Junts amb bons ulls. Mentrestant, perfils destacats i afins a Matas, com Quim Carné, aposten per continuar en l’executiu.

Els afiliats estan cridats a votar el pròxim dilluns 7 de juliol en una assemblea extraordinària. Hauran de respondre ‘sí’ o ‘no’ a una pregunta que trasllada la decisió final a la tardor i que apunta als socialistes: “Esteu d'acord que Junts per Sabadell surti del govern municipal si, abans del 30 d'octubre de 2025, el PSC no impulsa un canvi real de rumb en les polítiques municipals per garantir un projecte de ciutat més just, catalanista i al servei dels sabadellencs i sabadellenques?”.

Si el 'sí' s'imposa en la consulta, l'executiva es podrà pronunciar sobre la continuïtat de Junts al Govern a l'octubre. Una decisió que, de totes maneres, no depèn del partit: la llei electoral estableix que l’acta del regidor és personal i intransferible, és a dir, pertany a la persona escollida en les eleccions, no a un partit o a unes sigles. Matas i Botta podrien continuar com a electes del ple municipal i membres del Govern tot i haver trencat amb Junts.

Els regidors de Junts, Katia Botta i Lluís Matas, al ple municipal

Juanma Peláez

La decisió de la militància afecta la continuïtat dels regidors en el partit i pot ser un primer pas perquè l’executiva, crítica amb Matas, faci un canvi de candidat, de llista i de discurs de cara a les eleccions municipals de 2027.

L’executiva de Baró ha entregat un informe de seguiment sobre el grau de compliment de l’acord de govern a tots els militants, que s’ha realitzat justament “recollint les opinions dels membres del partit”, expliquen des de l’executiva. Fonts de l'entorn de Matas apunten que és una "enquesta de part, en què ha respost el 55% de la militància i no es garantia l'anonimat".

L’informe és molt dur amb Matas i Botta, i conclou que hi ha una “manca de discurs i relat propi”, una “percepció pública negativa” i una “baixa efectivitat de l’acord”, entre d’altres afirmacions negatives.