El fenomen de les bugaderies autoservei, en creixement: "És ràpid, còmode i està bé de preu"

Segurament, alguna vegada has rentat un edredó usat, una manta plena de pèls de gos o unes tovalloles brutes a una tintoreria. O a casa. O a una bugaderia d'autoservei parcialment autogestionada. Aquesta darrera opció cada vegada es veu més per tota la ciutat i, segons diuen els propietaris d'alguns d'aquests establiments, "és una pràctica que fa molt temps que s'està duent a terme a diversos punts d'Europa i s'està popularitzant cada cop més ràpid". Un fenomen que va aparèixer sense fer gaire soroll i sembla que té la intenció de quedar-se. "És una molt bona alternativa perquè no requereix treballadors i si el local és teu pot arribar a ser molt rendible, si s'encerta la localització", explica l'Enrique, propietari d'un local d'autorentatge de roba.
Sovint, pel motiu que sigui, molta gent no pot tenir rentadores a casa i ha de recórrer a algun local a rentar la roba. Fa uns anys, tan sols hi havia tintoreries -que es diferencien de les bugaderies per rentar en sec-, però ara ja es pot accedir molt fàcilment als locals autoservei i té un preu notablement inferior al d'una rentada d'un professional. "En una tintoreria la gent paga el servei i la qualitat, però els locals d'autogestió em semblen una molt bona alternativa per abaratir costos i facilitar l'accés a tothom. Com a ciutadana, hi estic molt a favor", explica la Mònica, propietària d'una tintoreria "de les de tota la vida". A part, explica que des de l'emergència dels locals amb rentadores gegants no ha notat una davallada considerable en la seva clientela: "Segurament rento menys nòrdics a final d'any, però no he notat un canvi exagerat en els hàbits de la gent. De moment no he patit gens l'arribada d'aquest nou fenomen".
A què es deu l'èxit de les bugaderies?
El preu i la comoditat són les dues variables més repetides entre els usuaris recurrents d'aquest servei. "És ràpid, fàcil i barat", exposa el Marc, un client puntual, que ha afegit que "tenir-ne una al costat de casa facilita el fet d'anar-hi". A part del preu, però, que sovint és el principal motiu pel qual la gent hi va abans que a una tintoreria, la rapidesa i la facilitat són dos altres factors que incideixen directament a l'hora de decidir què fer amb la roba. "M'agrada el fet de poder-hi anar a qualsevol hora. Deixo els nòrdics rentant-se, vaig a comprar o a fer un cafè, i quan torno ho tinc tot net, sec i llest per endur-m'ho a casa", explica la Núria. La Montse i el Joan tenen una dinàmica semblant i ho fan servir de manera exclusiva per peces voluminoses: "Per la roba del dia a dia no en fem ús, a casa, però ens va molt bé pels canvis de temporada, i la diferència de preu és notable", assenyalen.
D’altra banda, alguns dels propietaris dels negocis d’autorentatge asseguren que l’afluència depèn molt de la zona on s’instal·li el local: “No és el mateix obrir-ne un a una zona, generalment, ben estant, que a un barri on la renda és més baixa i la gent ho fa servir per a tot. Sigui perquè no tenen rentadora a casa o perquè és molt barat per la quantitat de roba que s’hi pot rentar”, explica el propietari d’una altra bugaderia, que prefereix mantenir-se en l’anonimat.
Les tintoreries es reivindiquen
Tot i el creixement de les bugaderies, però, no totes les tintoreries n’estan notant les conseqüències. Si bé algunes han hagut de tancar, pel motiu que sigui -no tan sols per l'aparició dels autorentatges-, n’hi ha que “continuen amb la mateixa quantitat de serveis de sempre” i l’esclat del fenomen no ha suposat un entrebanc pel seu negoci. “Cal dir que ja no hi ha tintoreries noves perquè, per normativa, les màquines de percloroetilè que renten en sec ja no estan permeses a la ciutat”, explica la Mònica. A pesar d’això, les tintoreries que encara funcionen i poden tirar endavant el seu negoci asseguren que “els queden anys de vida perquè són serveis diferents i no hi ha la mateixa oferta”. Segons diuen, les bugaderies tenen molts avantatges, però “no hi ha la part humana, que fa la diferència entre un servei professional i un autoservei”.