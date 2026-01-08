ARA A PORTADA

Retencions a la C-58 a Sabadell a causa d'un accident entre Terrassa i Sabadell

Ha estat un sinistre amb diversos vehicles implicats

Publicat el 08 de gener de 2026 a les 09:42
Actualitzat el 08 de gener de 2026 a les 09:43

Un accident de trànsit ocorregut aquest dilluns a les 8 h del matí ha provocat importants retencions a la C-58, entre Terrassa i Sabadell, en direcció a Barcelona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’incident ha generat cues que han arribat fins als 6 quilòmetres en aquesta via, una de les més transitades del Vallès.

Els serveis d’emergència han treballat a la zona per retirar els vehicles implicats i normalitzar la circulació. Encara no han trascendit les causes de l’accident, però fonts de Trànsit asseguren que ha estat un accident amb diversos vehicles implicats sense ferits greus. A hores d'ara, queda un vehicle al voral.

