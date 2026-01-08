El conseller Ordeig avança que les restriccions per la pesta porcina s’aixecaran dos mesos després de l’últim positiu detectat

L’IRTA-CReSA, situat a Bellaterra, és aquests dies al centre de l’atenció arran del brot de Pesta Porcina Africana (PPA) detectat a Cerdanyola, tot i que les primeres proves apunten que el centre no en seria l’origen. Així ho ha explicat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions a El món a RAC1, on ha detallat que l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha recordat que la soca del virus trobada en els senglars morts no coincideix amb la que utilitzava l’IRTA-CReSA en els seus treballs, com es va fer públic fa uns dies. Ordeig ha remarcat que la Comissió Europea també ho està analitzant i que, a priori, les conclusions haurien de ser coincidents, tot i que ha defensat la necessitat de mantenir la prudència fins que hi hagi resultats definitius. Segons ha dit, totes les hipòtesis continuen obertes, inclosa la possibilitat que el virus hagi arribat mitjançant material contaminat o a través d’animals procedents d’altres zones, i només es podrà descartar del tot la via de laboratori quan s’hagi completat tota la seqüenciació.
Sobre les restriccions, Ordeig ha aclarit que Brussel·les prohibeix taxativament la caça a la zona zero, tot i que sí que permet intensificar les captures en un radi de 20 quilòmetres, una mesura que la Generalitat reforçarà per evitar fugues de senglars infectats. El conseller ha remarcat que cal actuar amb rigor per no aplicar mesures que després tinguin “una repercussió negativa” i ha avançat que les restriccions s’aixecaran dos mesos després de l’últim positiu detectat. Fins llavors, ha assegurat, es continuarà treballant per reobrir mercats, donar suport al sector i garantir que la PPA es mantingui controlada.
La situació afecta de ple el Vallès, un territori que ja estava al límit abans del brot. A Catalunya es calcula que hi ha uns 200.000 porcs senglars, una sobrepoblació que fa anys que genera conflictes agrícoles, ambientals i de seguretat. En les últimes hores, el nombre d’animals infectats ha augmentat ràpidament, amb 18 senglars positius detectats, un total de 50 dins del radi controlat. El conseller ha explicat que la zona ja està “pentinada” i sota vigilància, però que el repte principal és impedir que cap animal malalt surti del perímetre establert.
En plena gestió del brot, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va presidir dimecres la primera reunió de la Taula del Senglar, un òrgan de governança que vol coordinar administracions i sector per reduir a la meitat la població de senglars al país. A la trobada, on també van participar el conseller Ordeig i la secretària general Cristina Massot, es van abordar les noves estratègies de control i gestió després de l’impacte de la PPA, amb la voluntat de replicar el model de treball impulsat a Collserola. L’objectiu és reforçar la coordinació i establir un marc d’acció compartit en un moment en què la pressió cinegètica i sanitària és més alta que mai.