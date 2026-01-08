La campanya de rebaixes d'hivern arriba amb previsions optimistes per al comerç de Sabadell. Segons comerciants del Centre, Ca n'Oriac i l'avinguda de Barberà, els dos principals eixos comercials de la ciutat, s’espera una activació notable del consum, especialment en el sector tèxtil, que confia a liderar l’augment de les vendes durant aquestes setmanes d’ofertes.
Set de cada deu establiments consultats coincideixen que aquesta serà una bona temporada. Apunten que, tot i que el protagonisme recaurà en la moda, l’augment de trànsit comercial pot beneficiar també la resta de sectors, que preveuen incrementar les vendes gràcies a l’afluència de clients als eixos comercials. La climatologia juga a favor del comerç: el fred ha arribat tard, però ho ha fet en un moment clau per estimular les compres d’abric i peça d’hivern. “Es preveu una molt bona temporada perquè ha arribat el fred, i quan fa fred s’activen les vendes, i més quan hi ha descomptes”, explica Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre. Des de Ca n’Oriac Comerç, el seu president, Miguel Tello destaca que les rebaixes continuen generant interès, però d’una manera diferent de com ho feien fa anys: “Hi ha moltes ganes, però sense existir unes rebaixes com les d’abans. Encara hi ha molt públic que espera al 7 de gener, però sobretot per fer canvis. Ja no és aquella espera per trobar preus més baixos com passava anteriorment. Ara miren, i si troben alguna cosa que els agradi amb un cartell ben gran que diu ‘rebaixat’, se l’emporten”, explica.
Obradors també remarca que la campanya de Nadal ha deixat un balanç “molt positiu”, amb un “bon feedback per part de tots els sectors”. Miguel Tello, de la seva banda, assegura que la percepció és positiva: “Respecte a la campanya de Nadal, ha anat bé. La impressió general és que ha estat una mica millor que la de l’any anterior”. Aquest impuls nadalenc, sumat a les rebaixes, fa preveure unes setmanes de forta activitat comercial als principals eixos de Sabadell, on els comerciants esperen mantenir el bon ritme de vendes i consolidar una arrencada d’any prometedora.