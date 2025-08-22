Què s'ha de fer amb els mobles i estris vells, i quina bonificació es pot obtenir?

No tots els residus que generem com a ciutadans es poden dipositar als contenidors que hi ha repartits per la ciutat. Sigui per la mida o pel contingut, s'han de deixar al seu espai corresponent. Materials grans com sofàs, matalassos, prestatgeries, electrodomèstics o altres objectes voluminosos, inclosos dins dels elements que no es poden dipositar als contenidors convencionals, tampoc es poden deixar al mig del carrer. Des de l'Ajuntament de Sabadell alerten que podria ser motiu de sanció i expliquen què cal fer en cas de necessitar desfer-se d'algun d'aquests articles. Si els objectes estan en bon estat, es poden entregar a entitats locals que els puguin donar una segona vida útil, establiments dedicats a la venda de segona mà o intercanviar-los en mercats especialitzats en l'intercanvi d'aquests.
Què he de fer en cas que no estigui en bon estat?
Hi ha dues opcions gratuïtes i sostenibles per desfer-se dels objectes voluminosos que ja no poden tenir una segona vida. La primera opció és dur-los a un dels dos Punt Blau que hi ha a Sabadell, oberts tots els dies de l'any: de dilluns a dissabte, de 8 h a 20 h i els diumenges i festius, de 9 h a 14:30 h. Podràs trobar aquestes deixalleries municipals al Parc Central del Vallès, al carrer de Moragas i Barret, 33, o al barri de Can Llong, a la ronda d'Europa, 310.
L'altra opció és trucant al telèfon gratuït 900 22 22 34, de dilluns a divendres, per fer ús del servei de recollida municipal. L'horari d'atenció telefònica és de 8 h a 18 h, excepte els mesos de juliol i agost, que és de 8 h a 15 h, i s'acorda un dia, una hora i un lloc amb el servei de recollida del consistori perquè s'emportin els objectes que ja no es faran servir. En aquest cas, s'han de deixar els mobles al carrer en el lloc i el moment que s'ha quedat per a la recollida i l'empresa concessionària els passa a recollir.
Possibilitat d'obtenir bonificacions en la taxa de residus
En cap cas es poden abandonar els mobles i els objectes voluminosos al costat dels contenidors sense haver-ho acordat amb el servei de recollida. Per això, des del consistori avisen de la possibilitat d'obtenir un 5% de bonificació en la taxa de residus en cas d'haver utilitzat el servei de recollida de mobles un mínim de dues vegades en mesos diferents. L'aplicació del descompte, que té en compte l'ús efectuat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any anterior, es fa automàticament a l'hora de cobrar l'import i no és necessari reclamar res a l'Ajuntament.
D'aquesta manera, es vol premiar el correcte procés de reciclatge de la ciutadania i que tothom participi de manera activa en el bon funcionament de la ciutat. Segons el consistori, la gestió adequada dels mobles i estris vells garanteix que els metalls i altres materials contaminants no arribin a abocadors incontrolats i al medi ambient. A part, aquest reciclatge, després d'un llarg procés de triatge, permet reintroduir matèries al sistema productiu per obtenir nous productes per tornar-los a fer servir des de zero.