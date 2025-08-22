Les obres de la Gran Via, a revisió de la ciutadania: "L'haurien de renovar sencera!"

Les obres de la Gran Via haurien de posar punt i final aquesta nit després d’una setmana de treballs diaris a diversos trams de la carretera. Dilluns passat van començar amb la intenció de fer un tros diari i anar avançant amb una metodologia molt clara: posar-s'hi d’hora al matí i acabar quan l’asfalt estigués llest per poder avançar cap al següent tram de la via. La intervenció de la via, feta de manera esglaonada per no saturar del tot el trànsit a la ciutat, s’inclou dins del pla de manteniment i millora de ferms i voreres i s’ha fet una inversió d’uns 300.000 euros, tal com va comentar l’alcalde accidental d’aquesta setmana, Lluís Matas.
Les millores de l’asfalt, però, han sorprès força molts veïns o conductors que fan ús recurrent de la Gran Via, perquè “tan sols se n’ha fet un tros” i defensen, la gran majoria, que “s’hauria de renovar la carretera sencera, i no per trams”. En Josep Maria Pressegué, veí de la Creu Alta, explica que des del balcó de casa seva es pot veure “clarament” que la carretera “és plena d’estries i de pedaços”. Destaca que, encara que just a davant de casa seva s’hi han dut a terme obres de millora, “encara hi ha trossos que estan plens d’esquerdes” i afirma que “s’hauria d’haver actuat a molts més punts de l’asfalt”.
“S’ha de renovar íntegrament!”
Una de les grans indignacions que tenen molts veïns i usuaris de la via és que fa molts temps que pensen que “s’hauria de renovar íntegrament i no a base de nyaps any rere any”. Tot i que suposaria una inversió notablement major, molts sabadellencs s’estimarien més, segons diuen, no tenir la Gran Via disponible durant l’estiu, però que quan torni la normalitat a la ciutat estigui arreglada completament. L’Agustín és un dels que defensa que s’hauria de fer una renovació integral del ferm i no “estar igual cada estiu”, però també alaba la feina de millora que s’està duent a terme. “A la Gran Via hi passen milers de cotxes al dia i es va desgastant a poc a poc. Evidentment, és millor això que res, però li falta una renovació al complet a tota la via... hi ha moltes parts que estan en mal estat”, exposa.
Altres veïns tenen una idea semblant i, fins i tot, es mullen parlant de quina seria la solució per millorar definitivament la Gran Via i reduir-ne el desgast notablement: “La manera de reduir el desgast de la Gran Via i de solucionar el problema que hi està havent és inaugurant la ronda Nord -popularment conegut com a Quart Cinturó-. Penso que si baixés l’afluència i fos una via que no connectés diverses ciutats seria molt més senzill posar-hi remei”, defensa l’Antonio Alcoverro. És conscient que és una millora molt cara d’executar, però, pel seu parer “no està gaire ben feta perquè es veuen esquerdes”. Finalment, com l’Agustín i en Josep Maria, entén que no es faci sencera, per una qüestió de pressupost, però reclama que “els trams que es facin, que es facin a la perfecció”. En definitiva, molts veïns veuen positiu que es duguin a terme millores a l’asfalt de la Gran Via i d’altres punts de la ciutat, però no acaben d’estar d’acord amb la manera com s’està fent i els agradaria una millora sencera.
L’estiu, temporada d’obres
Els mesos de juliol i agost són els dos mesos de l’any que hi ha menys afluència de gent -i, en conseqüència, de cotxes- a la ciutat. La ciutadania, en general, se’n va de vacances i és un dels moments que és més còmode treballar en la millora de les carreteres i carrers perquè és quan hi ha menys afectacions en el trànsit i els talls afecten menys. Actualment, estan en marxa cinc punts on s’estan duent a terme treballs de millora i rehabilitació de l’espai: la Via Alexandra, que pretén fer-se “més accessible, segura i amb nous espais d’estada”; els Jardins del Sud es troben en plena transformació de convertir-se en un espai de més d’11.000 metres quadrats; al Cementiri s’hi vol fer una rentada de cara extensa per reurbanitzar la zona i habilitar-hi un passeig; la plaça de Mossèn Geis, que s’endarreriran més de mig any per unes filtracions sobtades d’aigua, i, finalment, la zona de la Roureda, que es vol reurbanitzar íntegrament.