Aquestes són totes les obres que es duran a terme a Sabadell durant l'agost (com a mínim)

L’estiu és un dels moments que les ciutats es buiden més perquè la gent se’n va de vacances. Amb això, així com passa anualment a Sabadell, és un dels millors moments per posar a punt els diversos espais que necessiten ser rehabilitats perquè quan la gent torni, de cara al setembre, pugui gaudir de les millors condicions possibles de l’espai públic.

Actualment, hi ha sis obres repartides per la ciutat que es troben en fase d’execució. La que acabarà abans és la renovació integral de l’asfalt i la revisió dels vorals de la Via Massagué, que forma part de la iniciativa ‘Els diners als carrers’ i s’hi han destinat gairebé tres milions d’euros. En l’inici d’aquestes obres, des del consistori van calcular que la intervenció dels professionals duraria, cinc setmanes, però la tindran llesta pel pròxim 8 d’agost.

Una excavadora fent feines de reparació al Portal Sud

David Chao

Cinc obres més en marxa

A part de la Via Massagué, hi ha cinc punts més d’arreu de la ciutat que està en procés d’execució, però que encara no tenen data marcada per acabar-les: a Via Alexandra, als Jardins del Sud, al Cementiri, a la plaça de Mossèn Geis i una urbanització d’un nou sector de la Roureda.

Les obres de remodelació de la Via Alexandra van començar el gener d’aquest any amb la finalitat de fer-la més accessible, segura i amb nous espais d’estada. La intervenció compta amb una inversió de prop de 950.000 euros per renovar tot el paviment de la vorera est i del carril bici, i afegir nous parterres, bancs d’obra i papereres.

Quatre anys després de l’inici de la tramitació administrativa i amb una inversió d’1,2 milions d’euros, els Jardins del Sud es troben en plena transformació de l’entorn del Mercat de Campoamor, el CAP Sud i el carrer de Concha Espina, i es vol que es guanyi un parc d’11.000 metres quadrats amb una vuitantena d’arbres nous.

Tres operaris treballant en la renovació de la Via Massagué

David chao

Les obres per connectar el cementiri vell amb el nou van començar el juny passat. El projecte, amb una inversió de gairebé 800.000 euros, pretén reurbanitzar l’antiga carretera del mig, crear una plaça i habilitar un passeig que portarà als accessos centrals.

La plaça de Mossèn Geis també es troba en procés de renovació, amb un pressupost superior als 300.000 euros. Les obres s’allargaran més del previst i acabaran amb mig any de retard a causa d’unes filtracions d’aigua a un aparcament subterrani que es troben a sota de la plaça.

La reurbanització de la Roureda és la darrera obra de les sis que estan en marxa a Sabadell. S’està habilitant un nou espai on hi haurà un complex de gent gran i disposarà, a més, d’un edifici de 30 habitatges de lloguer assequible i un supermercat, amb un import que puja fins als més de 975.000 euros en total.

Finalment, hi ha dues altres obres pendents: la segona fase del Portal Sud, que se centrarà a reforçar el tram de la sortida del col·lector de Can Feu per evitar que s’acumuli i s’estanca l’aigua, i l’asfaltatge de la Gran Via, que tindrà un treball de reparació puntual des del 18 d’agost fins al 22 del mateix mes.