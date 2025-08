Els mòduls buits de l’Eix Macià acolliran nous bars

Nova vida als mòduls de restauració de l’Eix Macià de Sabadell, que podran acollir noves propostes gastronòmiques. L’Ajuntament ha obert la licitació per a l’ocupació de quatre mòduls de restauració de l’Eix Macià, dos dels quals actualment es troben tancats, per a fer reviure aquests espais amb nous projectes de restauració que donin vida a una zona estratègica de la ciutat.

Els quatre espais que tot just han sortit ara a concurs públic en el marc de la nova licitació municipal ocupen ubicacions estratègiques de l’Eix Macià i la façana del Parc Catalunya. Dos d’ells, l’establiment conegut com a Tevere i L’Embarcador, estan situats al costat del parc i ja compten amb activitat o estructura consolidada, mentre que els altres dos, Urbasa i Tapeo & Music, al tram central de vianants de l’avinguda, es troben actualment buits. Un d’ells havia estat ocupat per persones sensellar, asseguren fonts veïnals. L’objectiu municipal és que s’hi instal·lin bars o restaurants. L’Ajuntament va preveure inicialment que aquests nous establiments estiguessin en funcionament a l’estiu, però el procés s’ha endarrerit i finalment ha començat la licitació durant aquestes setmanes d’agost.

Ara, només tres dels vuit mòduls estan actius, dos més ara es licitaran i, segons van avançar fonts municipals, en una segona fase, es buscaran nous inquilins interessats en ocupar els tres restants, que també es destinaran a restauració. Les concessions que ara es posen a licitació tindran una durada de deu anys, amb inici un cop acabades les obres d’adequació necessàries, que aniran a càrrec dels nous concessionaris.

El primer, el Tevere, disposa de 172,51 metres quadrats interiors i una terrassa exterior de gairebé 180 metres quadrats. L’espai ja està ocupat, però requerirà petites obres d’adequació abans de poder reprendre l’activitat. El valor del domini públic que s’hi associa és de 36.078,02 euros.

L’Embarcador, també està actiu i se situa igualment a la façana del Parc Catalunya. Té una superfície interior de 172,10 metres quadrats i una terrassa de 136 metres quadrats, però destaca especialment pel valor afegit de l’embarcador annex, que s’inclou dins la concessió. El valor d’aquest espai puja fins als 131.602,93 euros, el més elevat dels quatre.

Pel que fa als espais del tram central de l’Eix Macià, l’Urbasa ofereix 107,09 metres quadrats d’interior i una terrassa de 129,71 metres quadrats. És un dels mòduls tancats, i el valor del domini públic s’ha fixat en 99.409 euros.

Finalment, Tapeo & Music, també tancat actualment, compta amb 101,46 metres quadrats interiors i una terrassa de 76 metres quadrats, amb un valor de 98.684,09 euros.

Nous espais o més oferta?

Aquesta mesura, però, no compta amb un suport unànime. Des de l’associació de veïns de la Creu Alta han defensat en diverses ocasions que és el moment d’apostar pel desmantellament d’aquests mòduls, per tal de guanyar espai lliure per al passeig i l’ús veïnal. D’altres, però, veuen amb bons ulls la revitalització d’aquesta zona . “Era un espai abandonat fins ara, l’activitat evita la degradació”, coincideixen veïns de la zona. Des del consistori defensen que aquesta nova concessió permetrà aprofitar el potencial d’aquests equipaments, avui infrautilitzats.