Sabadell tanca el juliol més plujós de la dècada

Canvi radical del temps en tan sols quatre setmanes. Sabadell va tancar el mes de juliol més plujós de la darrera dècada i el segon des del 2009, quan l’estació del Meteocat Sabadell - Parc Agrari va començar a registrar els paràmetres meteorològics. Segons les dades oficials del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat va concloure el mes passat amb una precipitació acumulada de 92,2 mm, cosa que el situa com el més plujós de la dècada, superant, de llarg, els 39,4 mm del 2019 i els 37,6 del 2018. A més, és el segon juliol amb més precipitació acumulada des que hi ha registres, després dels 102 mm que es van registrar durant el juliol de 2011 a Sabadell, que fins ara havia estat el més plujós amb molta diferència respecte al segon, però ara tan sols hi ha 9,8 mm de precipitació acumulada de diferència.

Tot i que aquests dos anys eren, fins fa uns dies, els mesos de juliol més plujosos des de 2015, aquest any els pluviòmetres van disparar les seves xifres de manera notable a causa dels xàfecs constants que es van viure a la ciutat. En un grau o un altre, va ploure 13 dels 31 dies que té el mes de juliol, és a dir, més d’un 40% dels dies del primer mes sencer d’estiu. De totes maneres, però, hi ha quatre d’aquests 13 dies que les xifres es disparen: el 12 de juliol, amb una precipitació de 14,5 mm; el 23 de juliol –el més plujós–, amb un total de 33,4 mm; el 24 de juliol, amb 10,8 mm, i, finalment, el 28 de juliol, amb un total de 27,5 mm. Per tant, en quatre dies va haver-hi una acumulació de 86,6 mm, un 93,5% del total.

Tot i això, el dia més plujós des que hi ha registres a Sabadell s’ha assolit durant aquest juliol, i no durant el 2011. El 23 de juliol del 2025 ha estat el dia més plujós d’un juliol en els darrers 16 anys, amb 33,4 mm, sobrepassant els 28,7 mm de precipitació registrats el 30 de juliol de 2011, que fins ara liderava el rànquing. Per tant, el 2011 va ser un juliol amb pluges més continuades, mentre que enguany han estat més intenses. La dada local, però, quadra a la perfecció amb la dada general: Catalunya ha viscut un dels juliols més plujosos dels darrers 100 anys i un dels més frescos des de 2014.

Tercer juliol més fred en 10 anys

Si bé és cert que es va tancar el juny més càlid de la història de la ciutat –així com va passar a molts punts de Catalunya– el juliol ha estat totalment diferent, en termes de temperatures mitjanes. El juny passat es van assolir els 25,2 ºC de mitjana a la ciutat i el mes passat, els 24,0 ºC, és a dir, una diferència d’1,2 ºC en tan sols un mes. Aquesta diferència s’explica per diversos motius, com “el final de l’onada de calor i l’arribada de nuvolades” que fan reduir els termòmetres, tal com va explicar Xavi Segura, cap de meteorologia del diari ARA, col·laborador de RAC1 i comunicador al seu projecte personal @tempsdemeteo, en una entrevista al Diari.

Xàfec durant una tarda de juliol a Sabadell

Juanma Peláez

Els dos primers dies de mes van ser els més calorosos de tot el juliol, ja que coincideix amb el final de l’onada de calor. A part, el dia més calor va fer el juliol es van assolir els 30,5 ºC, mentre que al juny, els 37,2 ºC. Aquesta diferència tan evident, doncs, demostra que es va viure un juny anòmal i un juliol més fresc i passat per aigua. Amb això, va ser el tercer juliol més fred de la dècada, per darrere dels 24,1 ºC del 2021 i els 24 ºC exactes del 2017.