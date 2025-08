Imatge sensible: apareix un porc senglar mort a la Gran Via de Sabadell

Sabadell s'ha llevat amb una gran sorpresa a la Gran Via. Els conductors més observadors i matiners han pogut veure el cadàver d'un porc senglar que reposava a la vorera de la carretera que separa els dos sentits de la via. A l'altura del carrer de Bilbao, i paral·lel amb el carrer d'Arimon, a prop de l'estació d'autobusos i de Rodalies de Sabadell Centre, l'animal ha creuat un dels punts més transitats de la ciutat i ha estat atropellat per un conductor, que no ha estat identificat. Els agents municipals, que han arribat ràpidament al punt de l'accident, han retirat el cadàver, tot i que encara s'hi podia veure alguna mostra de sang fins que han arribat els serveis de neteja municipal.

Cada vegada és més normal trobar-se aquesta espècie per Sabadell, tot i que la sorpresa ha estat major en veure l'animal mort a un dels punts més transitats pels humans. Darrerament, ha augmentat la presència dels porcs senglars a moltes zones de Sabadell, però no és gaire freqüent veure'n per carreteres com la Gran Via. De totes maneres, fa unes setmanes ja se'n va veure un pel carrer de Sant Quirze que va sorprendre els vianants que passaven per allà.

La imatge que hi ha a continuació pot ferir sensibilitats.