La Gran Via, el punt més sorollós de Sabadell

“Tenim un balcó, però no el fem servir a hora punta. El soroll dels cotxes ens atabala”, relata una veïna de la primera planta d’un edifici de la Gran Via, a tocar de la Rambla. A mesura que pugen de planta, el soroll s’esmorteeix tímidament. Ara, l’estiu porta una treva: “Hi ha menys cotxes, menys moviment. I nosaltres guanyem qualitat de vida”.

Alguns trams de la Gran Via són els punts més sorollosos de la ciutat, segons registren els sensors instal·lats a Sabadell. També ho són els carrers més propers al pas de la C-58 pel nostre terme municipal. “Això afecta molt els hostalers que tenim terrassa a prop, molta gent l’evita per la contaminació acústica”, assenyala el propietari d’un restaurant pròxim a la gran artèria viària de la ciutat.

Menys població exposada

Així i tot, l’evolució és positiva: des del 2018, el percentatge de població exposada a nivells de contaminació acústica a Sabadell, Badia i Barberà i Badia del Vallèsha disminuït prop d’un 9 %. “Cada cop més persones viuen en entorns amb menys soroll, gràcies a les polítiques de mobilitat, espai públic i pacificació del trànsit que s’han impulsat en els darrers anys”, exposen fonts de l’Ajuntament de Sabadell.

Ara per ara, Sabadell compta amb deu sensors acústics repartits per diversos punts de la ciutat. D’aquests, vuit se situen a edificis municipals dins la Zona de Baixes Emissions (ZBE), com ara a l’edifici Ràdio Sabadell, l’Ajuntament, el Casal Pere Quart o el Mercat Central, entre d’altres, i serviran per monitoritzar l’evolució de la ZBE. També hi ha dispositius a equipaments com el Centre Cívic Can Rull o el Centre Cívic Sant Oleguer. Aquesta xarxa permet fer un seguiment acurat de l’evolució del soroll i ajustar les polítiques municipals.

Gran Via de Sabadell

DAVID CHAO

Pel que fa a la ZBE, tot i que les càmeres de control ja estan instal·lades, encara no s’està sancionant. Fonts municipals han confirmat que no es multarà fins que s’habiliti el sistema sancionador i de gestió de vehicles, una eina que depèn de l’ATM i que encara no té data prevista d’activació. Mentrestant, quan arribi el moment, s’obrirà un període de proves amb una campanya informativa abans d’aplicar sancions.

Un pla contra el soroll

L’Ajuntament pot incidir en la reducció del soroll amb diverses iniciatives: des de la plantació d’arbres en punts estratègics per esmorteir el soroll ambiental fins a la regulació d’horaris de recollida d’escombraries.

A tot això, s’hi suma l’aprovació del nou Pla d’Acció Soroll 2024-2029, que va rebre llum verda en el ple de juliol i que preveu actuacions contra el soroll generat per l’oci nocturn, les terrasses i els actes públics. El pla també aposta per la sensibilització ciutadana, serveis de mediació i l’ampliació de la xarxa de sensors per millorar la detecció i el control de la contaminació acústica.