El balanç del Mundial de Singapur: dotze medalles amb accent sabadellenc

Els esports d’aigua han tornat a ser protagonistes en les últimes setmanes amb el Mundial de Singapur. I com acostuma a ser habitual, la presència sabadellenca ha estat nombrosa amb esportistes nascuts a la ciutat i d’altres que competeixen i entrenen al Club Natació. La representació d’enguany ha estat de quinze esportistes que, d’una manera o altra, estan vinculats a Sabadell. El balanç també ha estat molt bo: dotze medalles entre el waterpolo masculí, el femení i la natació artística. En total, deu dels esportistes que han estat a la cita han tornat a casa amb un metall penjat del coll: quatre ors, una plata i set bronzes. A continuació fem un repàs de com els ha anat a tots ells:

Edu Lorrio, Javi Bustos, Fran Valera i Sergi Cabanas

Waterpolo masculí espanyol

Lorrio, Valera i Bustos, a Singapur

CEDIDA

El gran èxit del Mundial en clau sabadellenca. L’or de la selecció espanyola va coronar com a campions del món els tres jugadors del KEIO CN Sabadell presents, Edu Lorrio, Fran Valera i Javi Bustos, i també el sabadellenc Sergi Cabanas. El camí fins al més alt del podi del combinat estatal va ser immaculat. Els de David Martín van guanyar els tres partits de la fase de grups, aconseguint la classificació directa per als quarts. En aquesta ronda, l’equip espanyol va superar amb contundència a Montenegro (14-5). A les semifinals, Grècia. Després d’un inici molt bo, una sequera de gairebé vint minuts sense anotar va fer que els hel·lènics capgiressin el marcador, però una diana sobre la botzina d’Alberto Munárriz va enviar el duel als penals (7-7). En els cinc metres, la selecció estatal va estar més encertada. A la gran final, després d’un partit molt igualat contra Hongria, un gran últim quart dels espanyols va decantar la balança (15-13). Segon títol Mundial per a Cabanas i Lorrio, que ja van coronar-se el 2022. “Guanyar el títol és un gran orgull i un plaer. Estem molt contents de com ha anat el torneig”, afirma el porter del CNS.

Bea Ortiz, Paula Leitón, Irene González i Nona Pérez

Waterpolo femení espanyol

Les jugadores de l`Astralpool, amb el bronze

CEDIDA

Les vigents campiones olímpiques arribaven a la competició amb força canvis respecte als Jocs, i amb relleu a la banqueta. El primer test del cicle va tornar a situar la selecció en la lluita per les medalles, amb les jugadores de l’Astralpool, Bea Ortiz, Paula Leitón i Irene González, i la sabadellenca Nona Pérez. El combinat estatal va guanyar tots els duels de la fase de grups i va eliminar els Països Baixos als quarts, en els penals. A les semifinals, no obstant això, Hongria va ser molt superior (15-9). L’equip es va haver de conformar amb la lluita pel bronze, després del dur cop en la ronda anterior, però la resposta va ser molt bona: triomf per 12-13 davant dels Estats Units i un bronze per reforçar el grup i continuar en el podi internacional. “Vam treure el millor de nosaltres després de les ‘semis’ i estic molt orgullosa de l’equip”, afirma Ortiz.

Rita Keszthelyi, Van de Kraats, Sofia Giustini i Tara Prentice

Waterpolo internacional

Keszthelyi, amb la plata i el premi a millor jugadora

CEDIDA

Fins a quatre jugadores de l’Astralpool van ser a la cita amb les seves seleccions nacionals. L’èxit més gran va ser el de Rita Keszthelyi, amb Hongria, que després d’eliminar Espanya a semifinals, va caure en la final contra Grècia (12-9). Tot i això, la capitana de l’equip magiar va ser escollida com a millor jugadora del torneig. Tara Prentince va ser quarta amb els Estats Units després de perdre amb la selecció estatal en el duel pel bronze. Van de Kraats, amb els Països Baixos, va signar un bon cinquè lloc, mentre que Sofia Giustini, italiana, va ser setena. A més, quatre de les noves jugadores del club també van pujar al podi: or per a Athina Giannopoulou amb Grècia, plata per a Natasa Rybanska amb Hongria i bronze per a Paula Crespí i Daniela Moreno amb Espanya.

Txell Ferré

Natació Artística

Ferré, amb les tres medalles penjades del coll

CEDIDA

L’esportista del CN Sabadell que més medalles va aconseguir a Singapur. La jove nedadora artística, juntament amb la resta de la selecció espanyola, va pujar al podi en les tres rutines per equips. En la lliure, una penalització va allunyar de la plata les d’Andrea Fuentes, que van ser terceres per darrere de japoneses i xineses. A la tècnica i l’acrobàtica, les espanyoles van repetir posició, però els dos països que van estar per sobre a la classificació van ser les atletes russes, que competeixen sense bandera, i, novament, les xineses, que van penjar-se els tres ors de les rutines per equips. Ferré també va nedar el duet tècnic, amb Lillou Lluís Valette, i va assolir una meritòria cinquena posició a la gran final.

Carles Coll i Sergio de Celis

Natació

Coll, nedant una prova

RFEN

L’única disciplina amb representació sabadellenca que no es va penjar cap medalla és la natació. Igualment, els dos nedadors del CN Sabadell presents van aconseguir grans fites. De Celis, en el 4x100 lliure masculí, va batre el rècord estatal. No obstant això, el jove Luca Hoek, qui ja li havia pres anteriorment, va recuperar l’honor dos dies després. El nedador mallorquí també va participar en el 4x100 lliure mixt, en què l'equip espanyol va ser setè a la final i va aconseguir el rècord estatal de la disciplina amb un temps de 3:24.48 de la semifinal. En la seva prova individual, els 50 lliure, el balear a ser 22è, fora de les 'semis'. Coll, per la seva banda, va fregar la medalla als 200 braça. El tarragoní va assolir el rècord estatal en la semifinal (2:08.49), però no va ser capaç de millorar-lo a la final (2:09.44), finalitzant setè. Fins a l’equador de la prova, el del Club va liderar la cursa. Malgrat que no estava previst, Coll també va nedar el 4x100 estils, en què el relleu espanyol va ser catorzè de la semifinal.