Carles Coll, rècord d'Espanya dels 200 braça i a la final del Mundial

Carles Coll continua amb el repte de fer història en la natació estatal. L'actual campió del món dels 200 braça en piscina curta ha signat una semifinal extraordinària, amb classificació i rècord estatal, ara en piscina llarga. En les sèries del matí, el tarragoní ha fet una marca de 2:10.30, el cinquè millor temps en el sumari de tots els participants. La 'semi', això sí, prometia un nivell més alt i Coll ha superat amb escreix el llistó per a aconseguir el passi, esmicolant el rècord de ‘Melqui’ Álvarez de 2:09.69 a Pescara 2009.

El del CN Sabadell ha completat la prova en 2:08.49, sent tercer de la seva semifinal i cinquè de la general, a només 5 centèsimes de la zona de podi. La final serà demà divendres a les 13:45 h i, amb una actuació perfecta, somniar amb les medalles no és una bogeria. "Molt content. M'he classificat amb un dels meus companys d'entrenament, que ho havíem comentat en diverses ocasions i també és més maco. Estar entre els millors del món és molt gratificant i estic amb moltes ganes de competir, que és el que més m'agrada, en la gran final", ha comentat després de la prova als canals de l'RFEN.

Sobre el rècord, el tarragoní sabia que el trencaria aviat, però el moment ha arribat en la millor cita possible. "No vaig poder anar a l'Open, que crec que ja hauria millorat la marca, però no estava pendent del temps. Només em fixava en la cursa i en quina posició estava i, bé, demà faré el mateix", assegura. Així, doncs, demà doble ració per als nedadors del Club. Sergio de Celis, qui ja ha tornat a perdre el rècord estatal dels 100 lliure amb el 48.04 que va fer ahir Luka Hoek, competirà en els 50 lliure amb les sèries a les 5:13 h de la matinada. Les semifinals seran a partir de les 13:34 h.