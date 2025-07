Marta Farrés se'n va de vacances: qui la substitueix durant l'agost al capdavant de l'Ajuntament de Sabadell?

"Amics! Començo uns dies de vacances per recarregar piles, estar amb la família i compensar el temps que no els puc dedicar durant l’any". Així es pronunciava l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, per anunciar a través de les xarxes que deixa pas als alcaldes accidentals de la ciutat durant el mes d'agost.

Des del dijous 31 de juliol i fins al 24 d'agost, els tinents d'alcaldessa assumiran les funcions de manera excepcional en absència de Farrés. Fins al 3 d'agost, Eloi Cortés agafarà les regnes del consistori. Posteriorment, Montse González, Mar Molina i Lluís Matas faran el relleu, abans de la tornada de l'alcaldessa.

Farrés tornarà l'última setmana d'agost, amb marge per a preparar la Festa Major de Sabadell 2025. "Ja sabeu que m’agrada molt compartir coses a les xarxes, llegir-vos i respondre els vostres missatges, però durant uns dies baixaré el ritme i estaré menys connectada", avisa: "Tot i això, la ciutat no s’atura". Els nous responsables públics ja encaren les seves funcions.