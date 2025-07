Quinze mil cares, una ciutat: les entitats de Vàlua atenen ara més usuaris

La Plataforma Vàlua, que agrupa les principals entitats socials de Sabadell, posa xifres a l’impacte d’un sector que sovint opera lluny dels focus però molt a prop de la realitat de milers de persones: 15.929 persones ateses en un any, una xifra més elevada que la registrada l'any passat per aquesta xarxa d'entitats.

Els infants i adolescents han estat el grup més atès, representant un 33% del total, seguits per persones d’entre 46 i 64 anys (20%) i joves d’entre 18 i 29 anys (19%), segons es desprèn de la memòria anual. El perfil de les persones ateses és divers, però té denominadors comuns: discapacitat, exclusió social, dificultats econòmiques, salut mental i processos migratoris. En concret, el 77% dels col·lectius atesos pertanyen a l’àmbit de la discapacitat i la infància, un percentatge molt superior a la mitjana catalana, que reflecteix les particularitats de la realitat social sabadellenca i l’especialització de les entitats que hi operen.

De l’atenció a la inserció laboral

Les entitats han treballat fonamentalment en àmbits com l’acompanyament i suport personal, la formació sociolaboral, la informació i orientació i l’accés a recursos bàsics com l’alimentació o l’habitatge temporal. Aquest treball es concreta en resultats com els 200 llocs de feina en empreses ordinàries aconseguits per persones en situació de vulnerabilitat, una fita assolida gràcies a la tasca de vuit entitats.

La memòria també posa el focus en qui fa possible aquest treball: 893 persones contractades —el 73% de les quals són dones— i 939 persones voluntàries, amb una presència femenina encara més elevada (71%).

Un teixit amb múscul social

Les entitats agrupades dins de Vàlua han gestionat més de 35 milions d’euros durant el 2024, amb un pes notable del finançament públic (63%), especialment en les entitats de més dimensió. Aquest finançament no només garanteix l’accés als serveis, sinó que també incideix directament en les condicions laborals del personal i la qualitat de l’atenció.

L’augment del nombre de persones ateses –amb un increment de prop de 450 casos respecte al 2023— no és una dada circumstancial. És, segons les entitats de Vàlua, el símptoma d’un entorn social que continua tensionat per desigualtats estructurals.