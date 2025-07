Sabadell aporta el seu granet de sorra enmig de la crisi humanitària a Gaza

En un context marcat per una crisi humanitària devastadora a la Franja de Gaza, Sabadell aporta el seu granet de sorra. Diverses entitats locals i persones a títol individual han col·laborat amb organitzacions com Càritas i la Creu Roja, que coordinen des de l’àmbit nacional accions humanitàries de gran abast per fer front a una emergència que, des d’octubre de 2023, ha deixat més de 60.000 persones mortes i gairebé 150.000 ferides, segons fonts oficials palestines.

Des de Sabadell, la crida solidària s'ha abordat mitjançant donacions i col·laboracions a través de canals en línia i campanyes de sensibilització. Aquestes aportacions es canalitzen a través de les plataformes estatals de Càritas i la Creu Roja, que treballen conjuntament amb actors locals i internacionals o directament sobre el terreny per garantir que l’ajuda arribi a qui més ho necessita.

Càritas, amb una de les xarxes humanitàries més grans del món —més de 162 organitzacions nacionals—, ha destacat per la seva capacitat de permanència i adaptació en territoris en conflicte. A Gaza, la seva presència s’ha mantingut activa durant dècades, fins i tot quan altres actors han hagut de marxar. "Quan tothom se'n va, nosaltres continuem allà perquè formem part del territori", expliquen des de l'organització.

Membres del Comitè Internacional de la Creu Roja a la Franja de Gaza

CEDIDA

La crisi actual ha activat un pla d’emergència amb una resposta global coordinada. Amb una intervenció prevista de 5 milions d’euros per al 2025, Càritas desplega un equip de persones que ja forma part del territori, juntament amb 16 unitats mòbils que arriben a zones on d’altres no poden accedir. Les actuacions inclouen assistència econòmica, atenció sanitària, suport psicosocial, sanejament d’aigua i distribució d’aliments i materials bàsics, entre d'altres. Tot això, en coordinació amb Nacions Unides i els actors locals per evitar duplicitats i optimitzar l’impacte.

També s’han habilitat espais segurs i punts d’atenció al voltant dels centres de Càritas per garantir la protecció i l’atenció integral a la població afectada.

La Creu Roja: més de 50 tones d’ajuda i una resposta global

Creu Roja Sabadell ha subratllat la importància vital de les campanyes de captació de fons per garantir la continuïtat de l’ajuda. Segons fonts de l’organització, "cada aportació contribueix a salvar vides, restaurar serveis essencials i donar suport als equips humanitaris que treballen en condicions extremadament difícils”.

En el marc de la seva resposta, la Creu Roja des d'Espanya ha enviat més de 53 tones d’ajuda humanitària a Gaza i altres zones afectades, amb l'aportació econòmica també dels sabadellencs. L'entitat té magatzems més centralitzats a punts d'Espanya i un a Catalunya d'on surt el material. Es fan arribar medicaments, aliments, kits d’higiene i articles de primera necessitat. A més, col·labora activament amb la Mitja Lluna Roja Palestina i la Creu Roja Libanesa, donant suport en les seves operacions a Gaza, Cisjordània i camps de refugiats al Líban. El Comitè Internacional de la Creu Roja, apunten des de l'entitat a Sabadell, també ha tingut un paper rellevant en operacions d’alliberament d’ostatges durant els períodes d’alto el foc.

"El pitjor escenari possible de fam"

Malgrat els quilòmetres que separen Sabadell de la Franja de Gaza, la solidaritat sabadellenca no entén de fronteres. Sabadell ha sabut fer-se present al "major escenari de la fam" a través de la seva col·laboració ciutadana i el compromís de les entitats del territori.

El principal sistema per monitorar les crisis alimentàries arreu del món alerta que a la Franja de Gaza s'està produint "el pitjor escenari possible de fam". La Classificació Integrada de Fases (IPC, per les sigles en anglès), un organisme avalat per les Nacions Unides, ha publicat aquest dimarts un informe en què avisa que l'accés a aliments i serveis essencials s'ha reduït "a nivells sense precedents" a Gaza a causa de la campanya militar d'Israel.

"La desnutrició ha augmentat ràpidament en la primer quinzena de juliol. Més de 20.000 infants han sigut ingressats per rebre tractament per desnutrició aguda entre abril i mitjans de juliol, i més de 3.000 pateixen desnutrició greu", avisa l'IPC. "Els hospitals han informat d'un augment de les morts relacionades amb la fam d'infants de menors de cinc anys, amb almenys 16 morts registrades des del 17 de juliol", afegeix l'organisme.