Reunió entre el govern de Sabadell i la parella de la víctima que va morir en caure per un camí del Ripoll

Uns dies després d’iniciar la proposta de la creació d’un portal per recollir signatures per clausurar el camí privat del riu Ripoll on va morir la Gosia Rog, veïna del barri de Covadonga de 50 anys, Israel Reyes, el seu marit, s'ha reunit amb la regidora d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell, Mar Molina, per tractar el tema. La petició de Reyes era tancar “definitivament” el sender, però l’Ajuntament va explicar que "és privat" i no hi poden incidir així com així.

Davant d’això, van fer una primera intervenció de prevenció a inicis de setmana per advertir de la perillositat del camí amb un cartell que prohibeix el pas indicant que “cal utilitzar els camins senyalitzats”, però Reyes, agraït amb el primer gest, volia que es fes alguna acció més contundent. L’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, li va trucar dies enrere per mostrar-li el suport del consistori i aquest matí, la parella, s'ha pogut reunir amb la regidora, que li ha exposat els compromisos que assumirà l'Ajuntament: es reforçarà la senyalització del camí on Gosia va patir l’accident; es començarà un procediment legal per tancar definitivament el camí; es farà una petició formal a la propietat perquè tanqui el pas i col·labori en la solució, i, finalment, li ha mostrat la voluntat política de resoldre el problema, malgrat les limitacions.

Finalment, Reyes ha comunicat al Diari la seva voluntat d’ajudar la ciutadania amb la prevenció dels riscos en aquesta zona, assegurant que “no vol assenyalar culpables, sinó evitar que una altra família visqui el que viuen actualment la seva filla i ell. L’única cosa bona que puc treure d’aquesta desgràcia és que hi hagi un canvi real”.