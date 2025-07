Demanen tancar el camí del Ripoll on va morir una dona

Una dona va morir dissabte després de caure per un sender del riu Ripoll el passat 29 de maig. Gosia, la víctima, de 50 anys i veïna del barri de Covadonga, va patir l'accident a l'inici de l'excursió, en un caminet de drecera que talla el camí de Torre Romeu i porta directament fins a la llera del riu. La caiguda li va generar un greu traumatisme cranioencefàlic i, després de gairebé dos mesos lluitant per la seva vida a l'UCI, va acabar morint.

La seva família assegura que "participava activament amb la ciutat" i ara han iniciat una iniciativa per tancar el "sender perillós", tal com el defineixen, a causa de la seva "perillositat". Asseguren que és un camí perillós per quatre motius: "no està senyalitzat com a tal; no té baranes ni mesures de seguretat; es troba en estat deficient, amb forts desnivells i zones erosionades, i s'han produït assalts i actes delictius que posen en risc la seguretat del veïnat".

Expliquen que és una tragèdia "amb un cost humà irreparable" i que no és la primera vegada que hi ha veïns que pateixen caigudes en aquest tram. Davant d'això, fan una crida a totes les entitats cíviques, associacions veïnals, culturals, educatives, esportives i socials de la ciutat i els seus voltants per aconseguir el tancament immediat del sender "abans que hi hagi més víctimes".