Els comuns presenten tres iniciatives per fer front a l'augment dels preus de lloguer social

El Grup Municipal En Comú Podem ha mantingut reunions amb veïns i veïnes de Can Llong que són llogaters de l'empresa SBD Lloguer Social, motivades per l'anunci de l'increment "abusiu" del preu d'aquests lloguers. El portaveu de la formació, Joan Mena, denuncia que hi hagi "una empresa que hauria de garantir preus de lloguers assequibles oferint preus semblants als del mercat lliure" i assegura que "fer pagar 900 euros no és lloguer social, encara que es vulgui vendre com a tal".

Des del partit, defensen que l'empresa SBD Lloguer Social –juntament amb el 20% que pertoca a VIMUSA– hauria de tenir un compromís ferm en ser una eina útil per garantir l'accés a l'habitatge amb uns preus assequibles. Davant d'això, des del grup municipal informen que han posat en marxa tres iniciatives per rebutjar directament l'augment del preu del lloguer que, de nou, consideren desorbitat.

Quines iniciatives volen implementar?

Primerament, els comuns han registrat unes quantes preguntes al govern de PSC i Junts per saber quines mesures estan posant en marxa per evitar aquest increment dels preus, que ha passat de 617 a 900 euros. En segon lloc, des del grup municipal defensen que l'arrel del problema es troba en el preu del mòdul d'habitatges de protecció oficial (HPO) establert pel govern de la Generalitat de Catalunya on caldria un reajustament a la baixa perquè siguin assequibles. Finalment, proposen un replantejament integral de l'empresa SBD Lloguer Social, assegurant que "si no serveix el servei que ofereix, s'ha de replantejar".