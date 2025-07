L’Ajuntament, sobre el lloguer social de 900 euros: “Està per sota dels preus que marca la Generalitat”

"Un lloguer de 900 euros no pot ser social", han exposat recentment famílies del carrer de Budapest i del carrer Praga del barri de Can Llong que viuen a habitatges de protecció oficial de l'empresa SBD Lloguer Social, una societat mixta formada en un 80% per la privada Cevasa i un 20% per l’empresa d’habitatge municipal Vimusa. Veïns d'aquestes promocions han denunciat pujades preu en que, en alguns casos, freguen increments de quasi 300 euros mensuals.

Des del consistori, però, es remarca que els preus compleixen la normativa establerta per la Generalitat, que fixa el màxim del lloguer de l’habitatge protegit (HPO) en 10,65 euros per metre quadrat. A això s’hi han d’afegir els preus dels annexos –com el traster i el garatge–, que té un cost 5,33 euros per metre quadrat.

Un habitatge de 70 metres quadrats amb annexos podria arribar als 936 euros mensuals, dins dels límits legals. “El preu que es paga actualment a les promocions de Sabadell Lloguer Social se situa, de mitjana, un 14,53% per sota d’aquest màxim”, indiquen fonts municipals. Aquesta forquilla oscil·la entre el 10,3% i el 21,76% menys, segons la promoció.

A més, el consistori assegura que "els increments s’han distribuït de forma esglaonada" en un període de tres anys per “reduir l’impacte” en les economies familiars. També s’ha allargat la durada dels contractes de 3 a 7 anys, amb l’objectiu de donar “més estabilitat i seguretat a les famílies”.

Des de l’Ajuntament també es posa en valor que el preu inclou el pis, el pàrquing, el traster, l’IBI i serveis com la consergeria i el manteniment, i que l’esforç econòmic mitjà de les famílies llogateres se situa, segons dades municipals de 2024, en un 32% dels ingressos nets. "Equiparant aquestes promocions amb habitatges del mercat privat que ofereixen característiques similars, els preus de SBD Lloguer Social serien entre un 25% i un 37% més baixos que els del lloguer lliure", destaquen.

També remarquen que feia anys que no s’actualitzaven els preus d’aquestes promocions i que les revisions només s’han aplicat en el moment de renovar els contractes.

Tot i la justificació, els veïns consideren que aquests imports són inassumibles i que s’allunyen del que hauria de ser un veritable lloguer social. “No demanem viure gratis, però sí pagar un preu just”, expressen diversos afectats. Una de les veïnes afectades, per exemple, explica que paga actualment 725 euros i que, en renovar el contracte, haurà d’assumir un lloguer de 875 euros mensuals.