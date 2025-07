L’antiga fàbrica Roca es convertirà en un gran centre logístic d’última milla

L’antiga fàbrica de Roca, ubicada a l’entrada sud de Sabadell –carrer de Goya (Campoamor)–, tindrà nova activitat. La gestora espanyola BeLog ha adquirit la nau, que ocupa una superfície de 32.000 m2, per construir-hi un gran centre logístic d’última milla amb dos edificis. Des de la gestora, assessorada per Savills, han optat per Sabadell per trobar-se en una situació estratègica, a tocar de l’estació de Renfe Sabadell Sud i amb accés a la C-58 i AP-7 per a la distribució a tota l’àrea metropolitana de Barcelona.

La intenció de BeLog, segons apunta El Confidencial i ha confirmat el Diari, és iniciar aquest estiu els treballs de demolició de l’antiga fàbrica per després construir el complex logístic, previst per a finals del 2025.

Cadascuna de les dues naus podrà dividir en fins a sis mòduls independents, amb superfícies d’entre 2.000 i 3.000 metres quadrats, per adaptar-se a les necessitats de diferents operadors logístics o industrials.

Inversió d’uns 30 milions d’euros

La inversió dels promotors en aquest projecte s’estima en prop de 30 milions d’euros i, segons defensen des de Savills, es desenvoluparà “sota els estàndards més alts de qualitat, sostenibilitat i eficiència energètica”.

La nau és a l`illa formada pels carrers de Goya, Frederic Rahola, Lluís Creus i passeig d`Espronceda

Víctor Castillo

En la mateixa línia afegeixen que l’arribada d’aquest nou complex logístic ha de significar una “fita” per a la “transformació del teixit industrial de Sabadell en recuperar un enclavament estratègic per a la ciutat”, amb l’objectiu de “fomentar la implantació de noves activitats industrials avançades, més enllà de l’ús logístic tradicional, integrant innovació, tecnologia i criteris ENG en totes les fases del desenvolupament”.