El BBVA ajorna fins a principis de setembre el període d'acceptació de l'opa al Sabadell

El BBVA obrirà a principis de setembre el període d'acceptació de l'opa al Banc Sabadell per poder incorporar al fullet els resultats semestrals de totes dues entitats i de les juntes d'accionistes del Sabadell del 6 d'agost, segons ha confirmat el banc basc. Fonts del BBVA han indicat que l'objectiu és que els accionistes tinguin "la informació més completa possible" per poder prendre una decisió. A més, la decisió evita que els accionistes hagin de decidir si vendre o no en ple mes d'agost, coincidint amb les vacances d'estiu. El 6 d'agost, els accionistes del Sabadell votaran si avalen la venda de la seva filial britànica, TSB, al Santander, així com el dividend extraordinari de 2.500 milions que se'n derivaria.

El Sabadell té previst presentar els seus resultats financers per als primers sis mesos de l'any i el pròxim pla estratègic el pròxim dijous 24 de juliol, mentre que el BBVA presentarà els seus comptes dia 31.

En un primer moment, es preveia que la CNMV aprovés a finals d'aquest mes de juliol el fullet de l'opa del BBVA al Sabadell, però la presentació de resultats i també la inesperada venda de TSB han canviat els escenaris. BBVA va decidir a finals de juny continuar amb l'opa malgrat l'enduriment de les condicions anunciades pel govern espanyol.

Fonts del mercat afirmen que la decisió del BBVA d'ajornar el període d'acceptació -pactada amb la CNMV- realment no suposarà una gran diferència amb l'escenari previst inicialment, ja que el mes d'agost és habitualment inhàbil en els mercats financers. Així, relativitzen un eventual retard en la finalització del període d'acceptació de l'opa, que és d'un mínim de 30 dies i un màxim de 70.