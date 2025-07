El Sabadell ven la filial britànica TSB al Banc Santander per prop de 3.100 milions d'euros

El Consell d'Administració del Banc Sabadell ha acceptat aquest dimarts a la tarda l'oferta del Banc Santander per la filial britànica TSB, que pagarà prop de 3.100 milions d'euros a l'entitat catalana (2.650 milions de lliures esterlines), en una maniobra per guanyar cos al Regne Unit, on ja ostenta la quarta plaça com a banca hipotecària. L'entitat catalana convocarà una junta general d'accionistes per donat el vistiplau a l'operació. La venda s'ha interpretat com una nova maniobra per dificultar l'opa que planteja el BBVA. De fet, l'anunci de la transacció s'ha fet just l'endemà que la firma basca decidís continuar amb l'operació hostil d'adquisició del Banc Sabadell tot i les condicions que el govern espanyol ha imposat.

El Banc Sabadell va comprar TSB el 2015 per 1.700 milions de lliures esterlines, aleshores l'equivalent a uns 2.400 milions d'euros i uns 1.980 milions amb el tipus de canvi actual. Llavors, l'entitat va valorar l'adquisició com un "pas significatiu" en l'objectiu "d'ampliar i consolidar la seva activitat" en mercats internacionals.

En un principi la filial britànica va suposar pèrdues, però el 2024 va aportar 253 milions d'euros al benefici total del Sabadell (13,8%), que es va enfilar fins al rècord de 1.827 milions. Va ser l'aportació més elevada des de l'adquisició. El benefici net individual de TSB va situar-se en els 208 milions de lliures, un 18,9% anual més.

Un moviment que arriba enmig de l'opa del BBVA

El banc que dirigeix Josep Oliu va confirmar a mitjans de juny que havia rebut ofertes per TSB i es va comprometre a analitzar-les. El moviment arriba en plena opa del BBVA i es podria interpretar com a part de l'estratègia del banc català per frenar-la. Tot i això, els seus directius ho han negat i han desvinculat ambdós moviments. "La venda de TSB només es farà si crea valor pels accionistes del Banc Sabadell", va dir el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno.

Per la seva banda, el BBVA va recordar fa una setmana que podia desistir de l'opa si es "modifica l'objecte de compra", com passaria amb la venda de la filial britànica. Segons el president de l'entitat, Carlos Torres, actualment "no és el moment idoni" perquè el banc d'origen vallesà dugui a terme una operació d'aquestes característiques. Aquest dilluns, però, el BBVA va fer oficial que decidia tirar endavant amb l'opa, tot i les condicions imposades pel govern espanyol.

En qualsevol cas, els dubtes preveuen estar aclarits abans del 24 de juliol, data en què el Sabadell presentarà el seu nou pla estratègic. González-Bueno va avançar que el full de ruta ja detallaria si la previsió és que TSB continuï formant part del grup o no.

El fet que la possible venda es produeixi enmig d'una opa obliga el consell d'administració de l'entitat a convocar una junta general d'accionistes per aprovar o descartar l'operació.