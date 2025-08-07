El BBVA admet que "no pot garantir" tots els beneficis esperats de l'opa i ja revisa "les sinèrgies" previstes

El BBVA admet que "no pot garantir" tots els beneficis esperats en l'opa al Banc Sabadell i reconeix també "incertesa" i "riscos" en l'operació i, fins i tot, en el seu eventual fracàs. En una actualització al seu fullet universal publicada a la CNMV l'endemà que el Sabadell aprovés la venda de la filial britànica TSB i un macrodividend històric, el BBVA diu que està "revisant les sinèrgies de costos operatius i de finançament" de l'opa. El banc basc afirma en el document que "és possible que el grup no conclogui l'oferta o altres operacions en curs o futures, en el moment oportú", reiterant que d'acord amb la llei pot "desistir" de l'opa al Sabadell.
El BBVA manté que integrar el Sabadell "crea valor per als accionistes" malgrat les condicions imposades pel Consell de Ministres, que avisa que "retardarien la implementació de les sinergies derivades de la fusió" -que s'hauria d'ajornar entre 3 i 5 anys.
Malgrat això, el BBVA diu que està revisant sinergies i calcula que la fusió es completaria en entre sis i vuit mesos després del moment en què acabés el període en què aquesta opció estigués vetada pel Consell de Ministres.
L'escenari actual
El banc, però, també alerta de la possibilitat que el govern espanyol no permetés la fusió, cosa que considera que faria "més difícil integrar les operacions de BBVA i Banc Sabadell" i comportaria un "major consum de temps i recursos dels inicialment previstos".
"Alhora, podria dificultar també encara més el fet de poder actualitzar els estalvis de costos i altres eficiències operatives", apunta el BBVA.
Però fins i tot si la fusió pogués tirar endavant, el BBVA adverteix que la integració operativa, amb la migració del sistema informàtic del Sabadell a l'entitat basca, podria "resultat especialment difícil i complexa" i "desviar substancialment el temps, l'atenció i els recursos de la direcció", suposant alhora "més costos" i recursos "del previst" inicialment.
En concret, l'entitat basca parla de dificultats per la "integració del personal, les operacions i els sistemes" o "la coordinació dels centres corporatius dispersos geogràficament". Així mateix, reconeix una possible "desviació de l'atenció" del personal i de canvis "en la cultura corporativa", així com dificultats per mantenir clients i relacions comercials.
"Les adquisicions són inherentment arriscades per les dificultats que poden sorgir en la integració de personal, d'activitats i tecnologies (...) i no és possible garantir que els negocis que el grup BBVA adquireixi puguin integrar-se amb èxit o que, un cop integrats, tinguin una evolució positiva, o que BBVA, després de la liquidació de l'oferta i la mesura permesa per la condició del Consell de Ministres, aconsegueixi coordinar els negocis de BBVA i el Banc Sabadell, racionalitzar les funcions administratives duplicades o generar estalvis en costos de finançament", afirma el document.
Possible pèrdua de clients
El BBVA també admet una possible pèrdua de clients, així com impactes en el resultat d'explotació, o la possibilitat de veure's implicat en "litigis relacionats amb l'Oferta i altres desinversions o adquisicions o derivats d'aquestes, incloent-hi demandes de treballadors acomiadats, clients o tercers". En concret, parla de què en casos de desinversió, el BBVA "podria veure's obligat a indemnitzar el comprador".
L'entitat argumenta que no ha pogut accedir a informació no pública sobre la situació del Banc Sabadell i, per tant, la seva anàlisi sobre "sinergies, pèrdues i costos estimats pot no ser complet en tots els seus aspectes", augmentant així "el risc que es generin responsabilitats imprevistes".
"La incertesa sobre l'efecte de l'Oferta en els empleats i clients de BBVA i/o Banc Sabadell podria afectar negativament la capacitat de retenir i motivar personal clau, tant amb caràcter previ com posterior a la liquidació de l'oferta", afirma el BBVA. Així mateix, el banc contempla que clients o proveïdors puguin "postergar la subscripció de contractes amb BBVA" o acabar amb les seves relacions.
Finalment, l'entitat també admet que si l'opa no tira endavant, el preu de l'acció del BBVA "podria veure's afectat o ser objecte de fluctuacions". El banc també avisa que la impossibilitat de tirar endavant "podria afectar de forma negativa la reputació del BBVA i generar reaccions adverses en inversors i clients, així com afectar la relació del BBVA amb els seus treballadors i clients".